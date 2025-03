Modelo y Heineken pelean por la cerveza Ultra

HOY LA SEGUNDA Sala de la Suprema Corte, que preside Javier Laynez, discutirá un par de amparos directos que han enfrentado desde hace años a los dos gigantes de la cerveza en México.

Guillaume Duverdier y Daniel Cocenz

(Créditos: El Heraldo de México)

Grupo Modelo, que preside Daniel Cocenzo, de Anheuser-Busch, ha peleado que se sancione a su competidor, Cuauhtémoc Moctezuma, controlada por Heineken, que lleva Guillaume Duverdier.

Las dos cerveceras alegan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ahora lleva Santiago Nieto, una competencia desleal vinculada con la imagen comercial del popular producto “Michelob Ultra”.

Santiago Nieto

(Créditos: El Heraldo de México)

Los de Anheuser-Busch denunciaron que Heineken habría generado confusión en el consumidor mexicano al lanzar la cerveza “Amstel Ultra”, por utilizar una imagen comercial, que en la jerga de propiedad intelectual se denomina trade dress, muy similar a la de Michelob.

El IMPI resolvió en 2021 que sí existía la infracción, pero luego la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el tribunal que preside Guillermo Valls, declaró la nulidad de esa resolución.

El amparo que discutirán hoy los cuatro integrantes de la Segunda Sala, teniendo a Alberto Pérez Dayán como ponente del asunto, son las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, además del propio Javier Laynez, es el promovido por Anheuser-Busch.

Javier Laynez

(Créditos: El Heraldo de México)

Se anticipa una discusión intensa, porque la Ley de la Propiedad Industrial vigente al momento en que se habrían realizado las conductas, no preveía un mecanismo de registro para las imágenes comerciales.

Tan es así, que fue hasta que se expidió la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en julio de 2020, cuando se introdujo este nivel de protección.

De ahí que los de Cuauhtémoc Moctezuma aleguen que la supuesta imagen comercial de Michelob no estaba protegida ni registrada y, por tanto, no podía generar derechos de exclusividad.

Además, uno de los puntos finos del litigio estribaría en un error de los litigantes de Anheuser-Busch, el despacho Olivares y Compañía, de Sergio Olivares y Luis Schmidt.

Luis Schmidt

(Créditos: El Heraldo de México)

Y es que desde el primer momento denunciaron que Heineken había sustituido su producto Amstel Light por Amstel Ultra, lo cual, ha dicho la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, sencillamente no ocurrió, pues ambos productos coincidieron en el mercado y tienen imágenes comerciales muy similares.

A la Corte han llegado escritos de amicus curiae de parte de académicos y partes interesadas, y los despachos de litigantes no han dejado de visitar ministros y secretarios de estudio y cuenta.

Y es que se definirá no solo un eslabón determinante del litigio que enfrenta a estos gigantes de la cerveza, sino un precedente importante sobre si el mero uso de una imagen comercial, sin registro, podía o no generar derechos de exclusividad.

Norma Piña

(Créditos: El Heraldo de México)

Fuentes en la Corte, que aún preside Norma Piña, anticipan que la discusión podría no ser lineal y que el asunto podría no resolverse hoy, sino quedar en lista para una discusión más a fondo.

Alberto Baillères

(Créditos: El Heraldo de México)

HOY SE REÚNEN los directores de las aseguradoras para determinar si continúan con la vida democrática que les caracteriza, o se contagian de la fiebre de la 4T e instalan un presidente ejecutivo permanente. Ayer le comenté el problema que se suscitó debido a que el proceso electoral de la organización dio como resultado a Pedro Pacheco como candidato único y virtual presidente entrante. Sin embargo, el presidente saliente, Juan Patricio Riveroll pretende extender su mandato primero hasta octubre para modificar los estatutos, y después permanecer como presidente permanente. Argumenta que su proceso electoral se lleva a cabo con normalidad, pero no aclara su intención de, primero, alargar el período de su presidencia para que le dé tiempo de hacer el cambio estatutario que le permita tener una presidencia permanente, aunque se llame ejecutiva pero que, en los hechos, competiría con cualquier liderazgo de los directivos de aseguradoras. ¿Qué pensarían de esto los empresarios mexicanos de abolengo en el sector, como Alberto Baillères, Rolando Vega, Carlos Slim, Antonio L. Rodríguez, Edgardo Meade o Aarón Sáenz, al constatar que su herencia que data de los 40 años está en peligro de sufrir un rompimiento?

Víctor Palomo

(Créditos: El Heraldo de México)

LOS REVESES JUDICIALES contra la embotelladora de agua Niagara Bottling no cesan. A la clausura de sus instalaciones en Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, por parte de la Comisión Nacional del Agua y el posterior amparo que solicitó por la determinación de la instancia dirigida por Efraín Morales, no hay juez que quiera entrarle al caso. La titular del Juzgado Octavo de Distrito en esa entidad, Claudia Gabriela Villeda Mejía, se declaró impedida de conocer el juicio. Y es que dado el altísimo componente social que conlleva por tratarse de agua que se le arrebató a un colectivo campesino, el expediente es una manzana envenenada que ningún juez quiere tocar por el proceso electoral que vive el Poder Judicial. El problema de la embotelladora norteamericana que dirige Víctor Palomo es que un tribunal federal será el encargado de resolver a qué juez se le debe asignar su amparo, lo que puede demorar semanas. Y, mientras ello no suceda, su demanda se encuentra en un limbo judicial en el que ni se desecha ni se le da trámite, pero la planta seguirá igualmente clausurada.

Octavio Romero

(Créditos: El Heraldo de México)

PUES NADA, CON la novedad de que todo apunta a que Octavio Romero se va volver a salir con la suya y nombrará a un incondicional al frente de la estratégica Infonavit Constructor. Se trata de Pedro Celorio Marcín, ooootro tabasqueño que fungía como director de ProAgroindustria, la empresa que compraba y gestionaba los fertilizantes en Pemex. Si se confirma la especie, operaría la filial que arrancaría con capital de unos 70 mil millones de pesos para administrar la primera compra consolidada de materiales como cemento, varillas, vidrios, pinturas, tubería, etcétera. Se había dicho que el candidato para ocupar esa asediada subsidiaria era César Buenrostro Moreno, el ex vocal ejecutivo del por estos días polémico Fovissste. Otra vez: 90% lealtad y 10% experiencia.

Elvira Daniel

(Créditos: El Heraldo de México)

POR CIERTO QUE quien acaba de desembarcar en el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) es otro protegido de Octavio Romero. Bueno, en este caso protegida. Se trata de su amiga Elvira Daniel, quien justo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y cuando Romero Oropeza era director de Pemex, fue la titular de ese mismo organismo, el Cenagas. Su nuevo director, el “buen ingeniero”, Cuitláhuac García, la acaba de fichar como “asesora personal”. Nos dicen que otra novedad del ex gobernador de Veracruz fue haber pedido a la secretaría de Energía, que lleva Luz Elena González, la friolera de 36 mil millones de pesos como presupuesto para reparar la infraestructura de ese centro. Además está solicitando autorización para aumentar tarifas a los usuarios.

Abraham Zamora

(Créditos: El Heraldo de México)

CON LA INCERTIDUMBRE arancelaria en el horizonte, el Consejo de la American Chamber of Commerce de Mexico (AmCham) requiere tender puentes para el entendimiento entre México y Estados Unidos, asegurando que la voz del sector empresarial se escuche. Impulsar una visión integradora es clave, especialmente considerando que, en 2024, casi la mitad de los 37 mil millones de Inversión Extranjera Directa en México vinieron de allá. Ello explica la incorporación al Consejo de perfiles con experiencia en negocios y también en políticas públicas y cooperación binacional, como Francisco Garza de General Motors, Abraham Zamora de Sempra Infraestructura y Emilio Cadena de Prodensa.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ