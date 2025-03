Nana Calistar: horóscopo de HOY 26 de marzo, Aries y Virgo serán los más afortunados

Esta semana los signos de tierra y fuego serán los más bendecidos del zodiaco. Nana Calistar nos tiene las mejores predicciones de los horóscopos para este día. La dicha llegará a la vida, pero ojo pues debes soltar todo aquello que no te permite ser feliz.

Horóscopo de HOY, según Nana Calistar

Tauro

Tiempo de darte la oportunidad de conocerte y saber que requieres para ser feliz y encontrar tu estabilidad emocional. Cuidado con lo que comentas y sale de tu boca pues sin darte cuenta lastimas a quien no lo merece. Mujer piel clara podría meterte en problemas a ti o miembro de tu familia. Si tienes pareja escenas de celos se presentarán y con ello discusiones...

Piscis

Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, cambia de look y preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien. Vienen amores baratos de una noche, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento, mejoras laborales y cambios en estados de ánimo. Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera.

Acuario

Cuidado con dolores de espalda. Siempre estarás lleno de amor y eso no se pone en duda sin embargo no sueles dárselo a cualquier persona, eres muy exigente y por esa razón te es complicado entablar una relación o encontrar una persona adecuada para ti. Si crees y confías en ti, podrás lograr cuanto te propongas. Amor de una noche se presentará y oportunidad de que te inviten a una fiesta. Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero a la vez de los signos fuertes.

Capricornio

No te quejes de lo que no puedes tener pues si es así es porque no has luchado lo suficiente y no has empleado las estrategias que se requieren. Vienen buenas cosas en el terreno del amor sin embargo necesitas quitar de tu camino todo eso que estorba o no te deja avanzar de buena manera, has tenido oportunidades buenas pero algunas veces exiges más de la cuenta.

Sagitario

No dejes proyectos empezados, es momento que te enfoques en todo eso que has querido y deseado o de lo contrario pasará el tiempo y para el día de mañana quizás sea muy tarde. Ten cuidado con querer imponer tu carácter con alguien igual que tu podrían resultar enojados y armarse un gran problema o lío el cual les costará trabajo resolver. Días en los cuales podrías perder la paciencia con quien te ha hecho esperar demasiado y no te ha resuelto nada.

Escorpión

Trata de mantenerte cerca de tus enemigos pues solo así conocerás su camino. Tienes amistades muy envidiosas que les molesta mucho lo que tienes y no porque ellos lo quieran sino porque simplemente no quieren que tú lo tengas. Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitaras y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido.

Libra

Si no tienes una relación no tienes por qué preocuparte estas en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir pues están cayendo en la monotonía. No creas en promesas falsas que de esas tendrás muchas, vienen días buenos de muchas aventuras y de darte cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano nomas está de oquis en tu vida. Algunos signos serán milllonarios. Foto: Copilot

Virgo

Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente. Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante.

Leo

Amores del pasado retornan, pero no habrá cavidad en tu vida para ellos. Días en los cuales entenderás porque muchas personas tuvieron que salir de tu vida. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarte cayado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar.

Cáncer

Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no lo expongas tan pronto con la primera persona que aparece. Eres de los signos más justos y cuando algo no te gusta lo dices como es y sin pelos en la lengua ni miedo a represarías ni el qué dirán. No te dejes menospreciar por nadie, recuerda que tú tienes el control y estas para escoger no para ser escogido.

Géminis

La llegada de amistad del pasado te hará sentir mucha paz y tranquilidad. Despréndete de rencores de tu pasado que no te dejan avanzar y solo te causan problemas. Cree y confía en ti y en lo que quieres y deseas conseguir y será tuyo, deja la negatividad para otro momento. La vida te va a dar una gran lección. Si ya tienes a una persona a tu lado muéstrale tus sentimientos cada vez eres más duro contigo y los demás.

Aries

En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Cambios o arreglos de documentos en puerta. Cuidado con cambios de actitud que no te conducirán a ningún sitio, amores de una noche y posibilidad de reencontrarte con tu pasado el cual te llenará de muchas satisfacciones