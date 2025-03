Conoce la "paca" de las cortinas donde encontrarás diseños desde los 75 pesos en un local atrás del Metro Allende

Nos guste o no las cortinas son un básico del hogar y es que más allá de la decoración funcionan como una forma de mantener la privacidad del interior de nuestra casa, especialmente cuando las ventanas dan directo hacia la calle y ni hablar de aquellas casas mexicanas que las usan para dividir espacios como si de una puerta se tratara. Sin embargo, sus costos no siempre son los más accesibles y pueden superar hasta más de mil pesos, ¡haciendo que sean imposibles de comprar!

La buena noticia es que no tenemos que gastarnos toda la quincena para cambiar esas cortinas viejas por unas nuevas o aquellas que son blackout y que nos permitirán estar "a oscuras" incluso cuando el Sol se encuentre en punto máximo y pegando directamente en nuestra ventana. Para ello, no hay mejor opción que ir al Centro Histórico de la CDMX donde encontrarás locales con precios muy baratos y diseños hermosos; hoy queremos hablarte de uno en particular que es considerado como una "paca".

Pues en los tianguis la "paca" es esa ropa nueva o seminueva en la que encontramos de todo y sin gastar demasiado dinero, incluso con esas prendas que son de marcas exclusivas; el local del que hoy queremos hablarte es uno que se caracteriza por ofrecer estas piezas básicas del hogar desde los 75 pesos. Además, vende los diseños por menudeo o mayoreo, esto último es perfecto para quienes quieren emprender en un negocio.

¿La mejor parte?, que se encuentra muy bien posicionado y puedes llegar por el Metro de la CDMX, ya que la tienda se encuentra a unas calles detrás de la estación Allende de la Línea 1. Así que anímate a visitarla, pues te aseguramos que encontrarás cortinas que combinen a la perfección con la esencia de tu hogar como es el color de las paredes, la sala y los muebles.

¡Hay para todos los gustos! (Foto: TikTok @yx.cortinas)

¿Dónde comprar cortinas baratas en CDMX?

Uno de los lugares más recomendados para comprar cortinas baratas en la Ciudad de México es Y&X Cortinas, un local ubicado en la calle República de Colombia y donde encontrarás todos los tipos de cortinas que te puedas imaginar. Este negocio se viralizó recientemente en TikTok por un video de Alex Vlogs, quien lo visitó, recorrió, recomendó y además reveló todos los detalles para enamorarnos como un lugar indispensable para visitar.

Dirección : República de Colombia 20, CDMX.

: República de Colombia 20, CDMX. ¿Cómo llegar? En Metro puedes llegar por la estación Allende, al bajarte camina como si fueras a la Catedral Metropolitana y después dirígete en el sentido de República de Brasil, en la cuarta calle gira a la derecha y encontrarás la tienda. También puedes bajarte en el Metro Lagunilla y caminar en sentido contrario sobre República de Brasil, en seis callea habrás llegado.

El local se caracteriza por tener precios accesibles que van desde los 75 pesos y otros modelos que ni siquiera llegan a los 200, ya que las que impiden el paso de la luz sólo cuestan 120 pesos; así que es un sitio idóneo para hacer tus compras, ya sea al menudeo o al mayoreo. Las telas de estos diseños tiene una muy buena calidad y las encontrarás en distintos tamaños como el de 140X240 cmm; entre algunas de las otras características que podrás encontrar en este lugar destacan:

Este es uno de los diseños básicos que encontrarás. (Foto: TikTok @yx.cortinas)

Cortinas de colores sobrios y lisos

Cortinas texturizadas

Cortinas con estampado

Cortinas blackout

Cortinas transparentes

Cortinas transparentes con diseño de encaje

De acuerdo con el creador de contenido que visitó esta "paca" de productos para el hogar, quienes compran las cortinas por mayoreo se pueden llevar precios todavía más baratos como en 65 pesos con diseños comunes; mientras que los especiales como el blackout, cada cortina te saldrá en 100 pesos. Aunque, para que se te respeten estos costos, deberás de comprar un bulto.