Uñas negras, la tendencia de otoño que nadie se debe perder, según Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez es el nuevo ícono de la moda y belleza a nivel mundial, por supuesto, en sus apuestas no sólo presume las tendencias preferidas del momento, sino que impone nuevas con las que demuestra que su estilo es único y perfecto para seguir. Aunque normalmente pensamos en la modelo como el referente de los vestidos entallados más bonitos y las joyas más exclusivas, la novia de Cristiano Ronaldo causa sensación hasta con sus diseños de uñas.

Quienes siguen de cerca a la estrella de "Soy Georgina", sabrán mejor que nadie que es toda una diva y experta en moda, entre sus confesiones a la hora de crear sus looks destaca una combinación entre prendas de lujo y otras low cost con las que causa sensación y asegura que cualquiera puede lucir bien o conseguir su estilo. Ahora, la famosa ha hecho la tarea más fácil al llevar una tendencia que nadie se debe perder, ¡esta vez en la manicura!

La también madre de familia acaba de conquistar el mundo con su look para el Festival de Cine de Venecia y aunque su vestido fue el que se robó todas las miradas, Georgina Rodríguez dio un pequeño guiño a las tendencias de manicura que habrá este otoño, entre ellas las uñas negras. Se trata de una apuesta muy elegante, sofisticada y sensual con la cual renovar las propuestas actuales dentro del mundo de la belleza.

Las uñas negras dan el toque final al look. (Foto: IG @georginagio)

Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, las uñas cortas y con diseños de todo tipo son los preferidos del otoño y es por ello que no sorprende ver que incluso la manicura francesa evolucionara hasta llevar diseños de todo tipo, que los efectos de perla (impuestos por Haily Bieber), el espejo o el de gel en 3D hayan dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y todas quieran llevarlos.

Aunque se tratan de tenencias perfectas para que las manos luzcan muy bonitas, Georgina acaba de apostar por un estilo más sencillo y con el cual lucir igual de elegante y a la moda con unas uñas negras que ya están causando sensación por el estilo que ayudan a marcar. Algo que es importante saber es que este color es ideal para lucir elegantes y sofisticadas, además que su color es ideal para estilizar y ayudar a que los dedos se vena más delgados y alargados, gracias a la profundidad que se crea por el tono tan intenso.

Lucen perfectas con todo tipo de looks. (Foto: IG @georginagio)

Por otro lado, se trata de una tenencia que le favorece a todo el mundo, ya que el color negro luce magnífico en todo tipo de pieles y hace brillar tanto a las frías como a las cálidas, así que no hay pretexto para no lucirlas. En ese mismo sentido, no puede pasar por alto que un diseño como este luce magnífico en uñas cortas y largas, así que sólo tendrás que buscar el estilo que mejor encaje contigo.

En el caso de Georgina Rodríguez, su manicura es de uñas largas y punta con forma de almendra, pero hay una infinidad de diseños con los cuales causar sensación; en lo que respecta al color, se puede llevar en un negro brillante, o bien, apostar por alguno de lose efectos populares del momento. Mientras que para quienes buscan algo más sencillo y discreto, un esmalte mate será un excelente aliado.

Finalmente, debes de saber que aunque en las últimas manicuras que le hemos visto a Georgina Rodríguez el negro resalta en tonos uniformes, siempre puedes marcar la diferencia, ya sea al agregar un diseño sobe las superficies de las uñas, toques de color e incluso dejar el color en sólo un par de las uñas, mientras que en otras se llevan otro tipo de diseños. Así que si este otoño quieres imponer moda, no debes dejar pasar esta tendencia al estilo de la modelo o también con alguna de las siguientes ideas.

Las ondas también están de moda este otoño. (Foto: Pinterest Estilo Ennia)

Puedes llevar un diseño animal print. (Foto: Pinterest Leiny Vargas)

Combina el negro con nude. (Foto: Pinterest Ay_isiltisiiii)

Aplica hojas de oro para lucir más glamurosa. (Foto: Pinterest Stylezco)

