Curvy Zelma: los looks más icónicos para derrochar estilo en la oficina

Curvy Zelma es uno de los actuales referentes de moda para miles de mujeres, en especial aquellas que tienen muchas curvas y que quieren aprender a sacarle provecho a su figura, y como tal sus looks siempre dan mucho de qué hablar, ya sea porque tiene las combinaciones más atrevidas como escotes con minifaldas, o bien, con los atuendos más elegantes y sofisticados con los cuales poder ir a la oficina e imponer moda.

Y como te hemos contado sobre los looks para ir a trabajar, la moda no está peleada con el estilo y esto significa que no por tener que pensar en la formalidad para ir a la oficina se tengan que dejar de lado las tendencias del momento. Afortunadamente, Zelma Cherem, nombre de la modelo, tiene los mejores consejos para lograr lo anterior y con ello conseguir que todas las mujeres se conviertan en todas unas fashionistas en cuestión de segundos y con prendas que ya tienen en su guardarropa.

Pues así como los trajes sastre son magníficos para derrochar estilo a la vez que se mantiene la elegancia que una oficina requiere, otras prendas y accesorios ayudan a renovar la imagen. La mejor parte es que entre las propuestas de la también conductora destacan aquellas que logran dar una imagen un poco más casual y, al mismo tiempo, elegante y glamuroso gracias a que se agregan tanto básicos del clóset como algunas de las tendencias del momento y a continuación detallamos los trucos para lograr los outfits perfectos.

Róbale el estilo a Zelma Cherem. (Foto: IG @curvyzelma)

Looks monocromáticos

Apostar por un sólo color a la hora de vestir es un gran acierto de la moda, pues este pequeño detalle ya hace elegante los looks, incluso si se lucen prendas que le den un toque más casual al atuendo y es un truco al que en más de una ocasión ha recurrido la famosa; sin embargo, ha dejado en claro que también se puede agregar un poco de color en una de las prendas, como puede ser el caso de las blusas o sacos.

En una de las primeras ideas para lucir preciosa y con el estilo más elegante, Curvy Zelma dejó en claro que el negro es una de las opciones ideales para mantener la formalidad y para ello apostó por unos pantalones de vestir con las piernas anchas para lucir en tendencia, pero no hablamos de campanas muy grandes ni mucho menos del famoso corte pata de elefante, sino de algo más discreto con un corte recto acompañado de un tiro alto para marcar la cintura y crear un efecto de piernas kilométricas.

Por otro lado, una blusa o body ajustados y fajados por dentro del pantalón ayudará a terminar de estilizar la silueta; mientras que un blazer dará el toque final, en especial si en él se agrega un poco de color, como puede ser el rojo y en cuanto al calzado, unas sandalias nude te ayudarán a terminar de cautivar y lucir como toda una modelo desde la oficina.

La apuesta más elegante. (Foto: IG @curvyzelma)

Barbiecore

Como te hemos contado en otras ocasiones, la tendencia Barbiecore es una de las grandes protagonistas del año y todo indica a que se quedará para la temporada otoño-invierno 2022-2023. La buena noticia es que el rosa no está peleado con la elegancia y si se luce en las prendas adecuadas, el resultado puede ser maravilloso; la prueba de ello es este look con el que Curvy Zelma cautivó desde las calles de Nueva York.

Una de las mejores partes de un atuendo como este es que no sólo es magnífico para estar en tendencia o agregarle un toque un tanto divertido al look, sino que es perfecto para derrochar estilo en la oficina y sin descuidar las tendencias del street style gracias a un traje sastre en color rosa. Algo que destaca de este outfit es que los pantalones se caracterizan por tener unas piernas muy holgadas.

En cuanto al saco, la prenda destaca por ser larga, por debajo de las caderas y con ello crear un efecto alargador y al mismo tiempo ayudar a que resalte una figura llena de curvas. Algo que no se puede pasar por alto en una combinación como esta es que una playera del mismo color puede ayudar a que el look se vea más casual sin que por ello signifique que no es adecuado para ir a la oficina.

¿Llevarías el rosa a la oficina? (Foto: IG @curvyzelma)

Looks en colores pastel

Tal y como se demostró en el look anterior, el color no está peleado con la elegancia y otra alternativa más para ir a trabajar a la oficina como toda una fashinista es agregar prendas de colores pastel y fiel a su estilo, Curvy Zelma ha demostrado que los pantalones tipo sastre son básicos del guardarropa y que se tienen que tener en todos los colores imaginables, como es el caso del azul pastel.

La idea es parecida al primer look, apostando por lo monocromático, pero dejando que el saco tenga el toque de color, esta vez no con un color uniforme, sino con un estampado en el que se recupere el azul pastel, pero que a la vez incluya otros tonos como el rosa o el amarillo y que también cuente con estampado que ayude a dar un toque más divertido a la imagen sin que por ello se pierda la elegancia.

Ideal para una imagen más discreta. (Foto: IG @curvyzelma)

SIGUE LEYENDO

Otoño 2022: Estos son los mejores looks para presumir tu figura en esta temporada

Tops de perlitas: la tendencia que debes aprovechar para los conciertos de lo que queda de este 2022

Rania de Jordania tiene el look perfecto para lucir elegante y glamurosa después de los 50 años