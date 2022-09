Rania de Jordania tiene el look perfecto para lucir elegante y glamurosa después de los 50 años

Rania de Jordania una vez más se convirtió en la sensación mundial al presumir un icónico look perfecto para derrochar estilo después de los 50 años, pues su combinación dejó en claro que la moda no está peleada con la edad y que siempre se puede conseguir una imagen con la cual estar en tendencia y con el mejor glamur; sin embargo, esto no es nada nuevo, pues en cada aparición pública o retrato real se confirma como toda una diva, aunque en esta ocasión sorprendió con una combinación con las que pocas veces aparece.

La reina consorte dejó de lado los vestidos midi y maxi faldas, dos diseños con los que siempre logra los looks más elegantes, para enfundar sus piernas en un pantalón de vestir que a pesar de ser un básico del guardarropa, se puede aprovechar al máximo para lograr una imagen poco convencional, pero que a la vez resulta apropiada para una miembro de la realeza y sus eventos.

Tanto es el furor que este atuendo causó que usuarios de redes sociales ya consideran a Rania de Jordania como la "reina del mundo, la dama más elegante y bonita", pues su estilo nunca decepciona y en esta ocasión se robó todas las miradas y se llenó de cumplidos por el balance entre lo elegante y glamuroso. Por supuesto, no es lo único a destacar, ya que en su último outfit también se aprecia una imagen muy rejuvenecida, un detalle que muchas mujeres de más de 50 años buscan.

Este es el look más elegante de la reina de Jordania. (Foto: IG @queenrania)

Para ello, se lució con unos pantalones de vestir (justo como los que llevas a la oficina) en los que destaca un corte de tiro alto y ligeramente ajustados al cuerpo, pues así como Charlène de Mónaco demostró que los holgados son ideales para lucir como una miembro de la realeza, la esposa del rey Abdalá II ha dejado en claro que un corte skinny también puede ser muy favorecedor. De hecho, la monarca ha dado cátedras de moda para llevar los pitillos de una forma casual, pero sin perder el estilo.

Algo que no se debe pasar por alto al llevar una prenda como esta es que el color, pues el negro es uno de los grandes aliados de las mujeres maduras tanto para mantener la elegancia como para favorecer la figura, algo a lo que también se suma Rania de Jordania; sin embargo, cuando la reina recurre a los pantalones, siempre busca que las blusas llevan un poco de color y así evitar los looks monocromáticos.

En esta ocasión, la royal agregó una blusa blanca de manga larga, cuyos puños recuerdan la formalidad de aquellas de botones y cuello, pero para la ocasión la prenda destaca por un corte doble; es decir, que por debajo se lleva un cuello cuadrado, mientras que por encima cae una especie de saco del mismo color que recupera la forma sofisticada de las camisas.

Tan solo con este pequeño detalle se recupera la elegancia, pero al tratarse de dos prendas por separado, se crea una imagen un poco más casual y perfecta para lograr un toque juvenil en cuestión de segundos. Finalmente, en la clase de estilo que dio la reina Rania dejó en claro que los accesorios son indispensables para elevar el look y lucir muy glamurosa gracias al brillo discreto de aretes y anillos.

SIGUE LEYENDO

De Danna Paola a Kendall Jenner, estos son los mejores disfraces para Halloween de las famosas

Cynthia Rodríguez conquista Instagram con los pantalones acampanados que serán tendencia este otoño

Adamari López conquista Instagram con la falda boho chic más elegante de la temporada