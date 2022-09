Cynthia Rodríguez conquista Instagram con los pantalones acampanados que serán tendencia este otoño

Las tendencias de moda para otoño están preparadas para dejar en el pasado a los jeans, pues tal y como te lo advertimos en la lista definitiva de los pantalones que se deben usar durante los últimos meses del año, tanto las telas, texturas, colores e incluso estampados serán la nueva sensación del momento y entre ellos se incluyen cortes como los baggy o fuseau, además de la icónica silueta de los acampanados.

En el caso de estos últimos, a lo largo del año hemos visto todo tipo de tendencias que van desde texturas como el cuero y el algodón, así como campanas pequeñas y otras más muy amplias en combinación con una forma skinny; sin embargo, para darle la bienvenida al otoño, la guapa Cynthia Rodríguez demostró cuál es el corte ideal a seguir para llevar sin importar la edad y lograr una imagen de lo más elegante al hacer de los pantalones acampanados la prenda estrella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cynthia Rodríguez compartió el detrás de cámaras de una sesión de fotos con la que dejó en claro que es una de las mujeres más guapas del país y también la que siempre lleva el mejor estilo, algo que no sorprende pues la exconductora de "Venga la Alegría" siempre ha demostrado su amor por la moda y su buen gusto a la hora de vestirse. La mejor parte es que en sus looks siempre encontramos la combinación de tendencias con básicos del guardarropa y su último outfit no fue la excepción.

Las blusas y suéteres de cuello alto no pueden faltar esta temporada. (Foto: IG @cynoficial)

Pantalones acampanados y con diseño, así impuso moda

Al tratarse de una sesión de fotos, la esposa de Carlos Rivera no podía dejar atrás el glamur y es por ello que sorprendió al crear el look perfecto para los días más fríos del otoño y el invierno al vestir una blusa blanca de mangas largas y cuello alto, una pieza clave para lucir elegante y sin tener que gastar una fortuna, pues un diseño como este está presente en todos los guardarropas.

Pero para llevarla de la mejor forma hay que agregar unos pantalones acampanados que son clave para lucir al último grito de la moda, ya que son los preferidos de la temporada; sin embargo, se debe tener cuidado a a hora de elegir un diseño, pues si algo demostró Cynthia Rodríguez es que tienen que tener características especiales para que la figura se vea favorecida.

Lo primero es apostar por un tiro alto con el cual marcar una minicintura y que en contraste con el resto de la prenda, ayude a crear una ilusión de piernas kilométricas. Por otro lado, el pantalón debe ser ligeramente ajustado desde la cintura y hasta por arriba de las rodillas; mientras que las campanas deben de ser pequeñas para mantener una imagen más formal. Cabe destacar que el volumen que la campana genera en la parte inferior del cuerpo, en combinación con lo entallado, resulta magnífico para presumir una silueta llena de curvas.

¿Le robaría el look a Cynthia Rodríguez? (Foto: IG @cynoficial)

En lo que respecta a la forma de la prenda también es importante mencionar que no se lleva en un sólo color y que para darle un toque extra de sofisticación se puede buscar un estampado ya sea de cuadros al estilo escoces, o bien, del famoso pata de gallo, justo como lo hizo la famosa.

Finalmente, en la cátedra de moda de Cynthia Rodríguez no puede pasar por alto que al llevar pantalones acampanados, el calzado nunca debe quedar a la vista o hacerlo de la forma más sutil. Es por ello que no sorprende ver que agregó unas botas negras de tacón y punta triangular que a penas y se alcanzan a ver en su look, pero que dan el toque final al hacer que la figura se vea más alta.

SIGUE LEYENDO

Vestidos campiranos, tus mejores aliados para el otoño 2022

Dale la bienvenida al otoño con el look más icónico de Daniela Luján

Adamari López conquista Instagram con la falda boho chic más elegante de la temporada