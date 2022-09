Dale la bienvenida al otoño con el look más icónico de Daniela Luján

¡Adiós al verano!, este viernes 23 de septiembre por fin llega una de las temporadas preferidas por las amantes de la moda: el otoño, en la que se pueden conseguir looks icónicos que recuperan algunas de las tendencias que se vieron en los últimos meses y que a la vez llevan las propuestas más actuales y adecuadas para ir dejando atrás los días más calurosos y entrar en un clima más fresco y frío; sin embargo, sabemos que darle la bienvenida a esta estación del año puede resultar compleja si lo que se busca es no perder el estilo.

La buena noticia es que famosas como Daniela Luján tienen las mejores ideas de looks para crear el balance perfecto entre la nostalgia del verano y las tendencias del otoño, y es que al cambiar de temporada no se tiene que renunciar a los minivestidos, faldas u otras prendas cortas. Por supuesto, la actriz ya lo demostró al llevar mini shorts denim y otras prendas para no morir de frío (ni perder el estilo) en los próximos meses.

Además, la propuesta resulta muy juvenil y adecuada para crear un outfit informal en el que destaca el glamur de la forma más icónica. Así que si aún no estás lista para llevar tus prendas preferidas al fondo del guardarropa, esta combinación de Daniela Luján te ayudará a lucir a la moda a partir del viernes, eso sin mencionar que en su propuesta destacan algunas de las tendencias que causarán sensación en los últimos meses del año.

Ideal para lucir a la moda con el estilo boho chic. (Foto: IG @lalujans)

Mini short y top

Tal y como lo lees, esta combinación es una de las preferidas del otoño y aunque normalmente se agregan medias negras, durante las primeras semanas de la nueva temporada el clima aún un poco caluroso se pueden llevar las piernas al natural. En cuanto a los detalles que no te debes de perder destaca la mezclilla y un tiro alto en el caso del short; mientras que para el top, un escote en forma de corazón e incluso strapless puede llegar a ser muy favorecedor, en especial si el material es encaje.

Estampados

La tercera prenda estrella del último look de Daniela Luján es un cárdigan largo, perfecto para dale ese toque otoñal al look y la mejor parte es que con él se puede dar aún más color (o neutralizar) un top rojo como el de la actriz. Asimismo, puedes hacer que tu imagen tenga un lado más divertido gracias a un estampado que puede ser de cualquier tipo, aunque en este atuendo las formas geométricas son clave.

Los accesorios son indispensables para lograr una imagen perfecta. (Foto: IG @lalujans)

Flecos

Como te advertíamos arriba, con este look la estrella de "Una familia de 10" recuperó varias de las tendencias de otoño que no acaban con las prendas, sino con los detalles presentes en estas y así como un estampado marca la diferencia, las texturas son clave para crear una imagen perfecta y la mejor forma de llevarlas al outfit de la forma más discreta posible es con los flecos que están de moda.

Sin embargo, para lograr ese toque lleno de glamur es necesario saber cómo lucirlos y en ese sentido Daniela Luján demostró que en el cárdigan es una excelente forma de llevarlos, pero no la única y es que para mantener el estilo y crear armonía en el atuendo, unos aretes largos de flecos también ayudarán a causar sensación.

Botas para un estilo boho chic

En el manual de zapatos que son básicos para el otoño te contábamos que las botas son necesarias durante esta temporada para complementar todo tipo de looks y la mejor parte es que ayudan a lograr una imagen formal, según el diseño, hasta una más relajada como la que acaba de presumir la famosa de 34 años. A pesar de ello, en su imagen destaca un estilo boho chic que lleva semanas liderando las tendencias de moda y que se quedará para los últimos meses del año.

SIGUE LEYENDO

Adamari López conquista Instagram con la falda boho chic más elegante de la temporada

Rania de Jordania impone moda para mujeres maduras con el vestido estampado perfecto para otoño

Eva Longoria conquista Instagram con el minivestido más arriesgado para el otoño