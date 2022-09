Eva Longoria conquista Instagram con el minivestido más arriesgado para el otoño

Los minivestidos son los básicos del guardarropa para mujeres de más de 40 años, palabra de Eva Longoria, quien recientemente encendió la red y se coronó como toda una diva de la moda al presumir la combinación perfecta de este tipo de prenda con un detalle en el ruedo que resulta bastante arriesgado, pero a la vez ayuda a darle un toque de lo más sensual al look. Por si fuera poco, la actriz dejó en claro que para el otoño no hay mejor alternativa que apostar por lo monocromático en todos oscuros.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de Hollywood se lució como pocas veces: de espaldas y con un minivestido que vale la pena analizar por los detalles que lo convierten en la prenda ideal para derrochar estilo esta temporada. Y es que el diseño no sólo destaca por una falda ligeramente por debajo de los glúteos, sino también por detalles rotos o desgastados en la parte trasera, así como un par de mechones de hilo que le dan un toque bastante sensual.

Incluso si un diseño como este resulta arriesgado por lo corto, Eva Longoria demostró que siempre se puede llevar si se sabe estilizar al tomar en cuenta otros detalles de los cuales sacar provecho y lograr presumir la figura. Y es que el look también resalta por ser ajustado al cuerpo y con ello poder resaltar la figura, en especial una cintura pequeña y unas caderas prominentes; mientras que para lograr ese estilo otoñal también destaca por un par de mangas largas y cuello alto, así como una textura tipo suéter con la cual lograr el toque final.

La actriz presumió el mejor estilo. (Foto: IG @evalongoria)

De acuerdo con la estadounidense, para lucir icónica y con el mejor estilo, un minivestido como este tiene que estar acompañado por el calzado de temporada, es decir, las botas altas, pero no en aquellos diseños que llegan a las rodillas, si no en una versión aún más larga al llegar hasta medio muslo. Este toque es lo que hace de este look la opción perfecta para el otoño y es que a pesar de lo arriesgado también permite dejar la mayor parte del cuerpo cubierto, en especial en una temporada en la que los días frescos comienzan a cobrar relevancia.

En otras ocasiones te hemos compartido las mejores recomendaciones para usar botas altas y la buena noticia es que unas como las de Eva Longoria son magníficas para todo tipo de cuerpos, ya que la altura tanto del tacón como de las botas que llegan por arriba de las rodillas ayuda a que las piernas se vean kilométricas y con ello de paso se logra que el cuerpo se vea más alto en cuestión de segundos.

La cátedra de moda de Eva Longoria también nos dejó otro par de detalles a considerar y es que tanto su icónico minivestido como las botas altas las lució en negro, un color que cada otoño es tendencia y que además ayuda a crear una imagen elegante, en especial si se apuesta por un look monocromático. Finalmente y como te hemos contado en otras ocasiones, los accesorios son indispensables para marcar estilo y la actriz no podía dejarlos atrás en su propuesta más arriesgada de los últimos meses.

Algo que causó sensación es que en los accesorios mantuvo el estilo y logró una imagen muy glamurosa con unos lentes oscuros, perro dejó el toque de color en un bolso de mano que resalta por llevar franjas de colores neón que rompen con lo monocromático del atuendo para una imagen más divertida y juvenil.

