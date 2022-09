Georgina Rodríguez presume el escote en vestido que será tendencia este otoño

Georgina Rodríguez es uno de los íconos mundiales de la moda más importantes y con ello no sólo nos referimos a sus looks de impacto, sino también a otros aspectos como la belleza desde donde ha impuesto su estilo incluso con un diseño de uñas, pues la modelo sabe a la perfección qué llevar y cómo combinarlo para marcar la diferencia sin descuidar las grandes tendencias de la temporada. Por supuesto, no decepcionó para el otoño, ya que en repetidas ocasiones ha llevado los outfits ideales como este último en vestido.

Hay quienes afirman que durante el otoño no se llevan los vestidos debido a los días más fríos; sin embargo, decenas de celebridades año tras otro demuestran lo contrario y entre ellas destaca Georgina Rodríguez, quien ha hecho de estas prendas sus básicos del guardarropa, con las cuales derrochar estilo y combinar de las formas más icónicas. Para lograr lo anterior también es necesario prestar atención a los diseños que van desde el largo adecuado, el color perfecto y el escote más sofisticado.

En lo que respecta a saber escoger un buen escote, no hay nadie que pueda superar a la novia de Cristiano Ronaldo, ya que siempre lleva los más atrevidos, con los cuales sorprender a todos, pero que a la vez son magníficos para mantener un balance con lo sofisticado y elegante. Ahora, en su más reciente publicación de Instagram, la modelo sorprendió a todos con un vestido en el que el strapless y el cut out se posicionan como la tendencia perfecta para lucir este otoño.

Según Georgina Rodríguez, el toque de color puede ir en el bolso y otros accesorios. (Foto: IG @georginagio)

"Sensaciones de fin de semana", escribió la estrella de "Soy Georgina" al compartir los detalles de su viaje en familia por Lisboa, pero lo que más causó sensación además de su lujoso avión privado que aparece en el fondo de su foto, es que presumió el vestido ideal para resaltar las curvas. El diseño destaca por ser entallado a la figura y con una falda que cae a la altura de las rodillas; mientras que el escote deja los hombros al descubierto y también cuenta con un detalle coqueto por debajo del pecho.

La tendencia cut out es una de las preferidas del otoño y la hemos visto en todo tipo de prendas, por lo que un vestido como el de Georgina Rodríguez no es la única alternativa para lucirla, pues las blusas y tops también son excelentes ideas para verse espectacular y derrochar estilo sin importar la ocasión. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas es que se trata de una opción que se puede vestir sin importar la edad.

Claro que al ser toda una diva y experta en moda, la empresaria argentina y española también agregó otras tendencias de la temporada otoño-invierno 2022-2023 entre las que destacan las botas altas, en su caso en color blanco para crear el contraste perfecto de colores. El segundo detalle de estilo que no puede pasar por alto es un kimono de seda para disimular el escote y hacerlo más glamuroso y elegante.

