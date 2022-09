Eva Longoria usa el traje de baño estilo Barbie de los 90 con el que arrasa en Instagram

Eva Longoria lo acaba de hacer oficial, ¡el estilo Barbie se queda para el otoño!; sin embargo, como toda una diva de la moda fusionó esta estética con un look bastante retro que recupera las tendencias de los años 90. Además, dejó en claro que los tonos rosas no son los únicos para lograr el Barbiecore y con ello lucir a la moda, pues recientemente modeló el traje de baño ideal para mujeres jóvenes y adultas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la estrella de "Sobre mi cadáver" acumula más de ocho millones de seguidores, se dejó ver como pocas veces con el traje de baño más atrevido de la temporada con un tiro alto y escote pronunciado en la espalda con el que demostró que aún en las últimas semanas del verano se pueden conquistar las playas y albercas. Claro que como toda una experta en moda se salió de lo que ya hemos visto en bañadores para adoptar una imagen retro.

Lo anterior fue lo que más llamó la atención de sus millones de fans, pues con este diseño en color blanco trajo de regreso una de las tendencias preferida de la década de los 90 y a la hora de estilizar su outfit playero, agregó los accesorios más sensacionales y dignos de Barbie. Y fue en cuestión de minutos que arrasó en Instagram, al coronarse como una de las famosas de más de 47 años con el mejor estilo y la mejor figura.

Eva Longoria bailando con su hijo. (Foto: IG @evalongoria)

El traje de baño con el que Eva Longoria causó furor destaca por ser de una sola pieza, y mientras en la parte inferior se presume un tiro alto que ayuda a crear la ilusión de unas piernas kilométricas, en la parte superior destaca un diseño sin mangas y con un escote pronunciado tipo halter que deja al descubierto los laterales del cuerpo y parte de la espalda, un modelo de bañador que sin duda es digno de la famosa muñeca de pelo rubio.

Y tal y como adelantábamos, con su nuevo look la famosa demostró que para sumarse a la fiebre por Barbie no es necesario apostar sólo por el color rosa, sino que para una imagen más discreta, pero igual de elegante se puede llevar el blanco. Por otro lado, se trata de un tono perfecto para combinar de estilos diferentes; en este caso, un sombrero playero marrón con detalles puede lograr completar la imagen. Asimismo, las joyas son indispensables, aún cuando hablamos de un atuendo en traje de baño o bikini y de acuerdo con Eva Longoria, lo ideal son unas arracadas y una pulsera brillante.

El escote es perfecto para cautivar en la red. (Foto: IG @evalongoria)

No cabe duda que la actriz es la reina de Instagram y que siempre sabe cómo causar sensación y acumular miles de me gustas en sus fotos, ya sea con sus looks en vestidos lenceros o con sus bikinis con los que de vez en cuando se roba todas las miradas, como es el caso de un bañador de dos piezas neón con el que demostró ser una de las mejores vestidas. Pero en su estética también hemos visto otras tendencias que son perfectas para crear el estilo Barbie.

Cabe destacar que la figura perfecta que presume la famosa con los mejores looks es el resultado de sus intensas rutinas de ejercicio, mismas de las que ha compartido videos en sus redes sociales.

Eva Longoria con un traje de baño rojo. (Foto: IG @evalongoria)

Los accesorios son indispensables para lucir a la moda. (Foto: IG @evalongoria)

No todo es el estilo de Barbie. (Foto: IG @evalongoria)

