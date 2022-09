Eiza González confirma los skinny jeans como los pantalones básicos para este otoño

Eiza González es una de las celebridades mexicanas que está bajo la mira de todo el mundo y no sólo por su talento como actriz, sino por ser uno de los íconos y referentes de la belleza y moda más importantes de la década. Algo que no pasa desapercibido sobre su estilo es que no sólo luce los vestidos de gala más hermosos para las alfombras rojas, sino que en el día a día mantiene una estética perfecta que se puede ajustar sin problema a todas las edades.

Por supuesto, la también cantante sigue un par de reglas para siempre lucir icónica y entre ellas se esconde lucir las mejores tendencias de la temporada. En uno de sus últimos looks, Eiza González recurrió a básicos del guardarropa y a una prenda en particular que desde el pasado mes de enero se rumoreaba que había llegado a su fin frente a otras propuestas: los skinny jeans. Aunque esta prenda ha dado mucho de qué hablar a lo largo del año, no cabe duda que son esenciales para el otoño.

Y es que los skinny jeans son básicos y el mejor complemento para lucir botas durante la temporada otoñal, pues su forma ajustada a las piernas se acopla a la perfección a las botas, ya que la forma de este tipo de calzado sin robarle protagonismo y logrando así la armonía necesarias, así como la forma adecuada a la silueta. Prueba de ello es esta combinación con la que la actriz de "Ambulancia: Plan de huida" creó el balance perfecto entre una imagen elegante y relajada.

Así impuso moda Eiza González. (Foto: IG @eizagonzalez)

Para ello recurrió a una camisa de botones en color blanco, misma en la que lo holgado destaca tanto en la caída en sí como en las mangas. Aunque un diseño como este siempre se puede lucir en un outfit muy elegante si se sabe combinar, Eiza González apostó por dejarla desabotonada en la parte superior para lograr un perfil desenfadado y con un efecto armonizador gracias al cuello en forma de "V" que se crea.

La siguiente prenda son unos skinny jeans en el color clásico de la mezclilla y entre los trucos a los que la mexicana recurre son los tiros altos para que de esta forma las piernas luzcan kilométricas. En lo que respecta al calzado, no pueden faltar unas botas chunky en color negro con las que se rompe la formalidad del look y a la vez lo completa; un detalle que no puede pasar desapercibido es que el calzado llega hasta media pantorrilla, un detalle que no favorece a todo el mundo, como te hemos contado, pero que Eiza logró dominar a la perfección.

En otras ocasiones y looks de celebridades te hemos advertido que los accesorios no pueden quedar fuera de ningún look y la mexicana que triunfa en Hollywood lo sabe mejor que nadie y para mantener la elegancia y un perfilo sofisticado no dudó en agregar joyas discretas como un par de pendientes de colgantes y unos lentes oscuros.

Finalmente, con este look, Eiza González dejó en claro que las melenas XXL nuevamente comienzan a ganar protagonismo en el mundo de la moda y la belleza, en especial si se llevan sueltas y con ondas suaves sin calor. Además, este tipo de peinado es magnífico para mantener una imagen desenfadada sin perder el estilo.

