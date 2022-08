Eiza González enciende la red al presumir su figura en un body

Eiza González encendió la red con la nueva sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, en donde se lució con un body negro, que la hizo presumir su esbelta figura. Como pocas veces, la actriz mexicana se dejó ver en estas nuevas imágenes en las que demostró por qué es una de las celebridades más bellas de Hollywood.

La mexicana, de 32 años, sigue con éxito su paso por Hollywood y muestra de ello, es que en el mes de agosto fue elegida para aparecer en la revista ELLE USA. Hace un par de semanas ya había mostrado algunas fotos, en las que se había lucido con un elegante atuendo de plumas, con el cual paralizó la plataforma de Meta con su porte y extravagancia, que hasta hizo recordar a María Félix.

Eiza González enciende la red en body negro

Este martes, la protagonista de "Ambulancia" compartió más imágenes de la sesión de fotos para la importante revista de moda y estilo de vida. En ellas posó ante la cámara con un ajustado body negro, con el que modeló su esbelta figura, encendiendo la red, ya que inmediatamente la publicación se volvió muy popular, pues recibió cientos de cometarios y miles de "likes" por parte de sus 7.5 millones de seguidores en Instagram.

Eiza González se luce en body negro Foto: IG @eizagonzalez

"@elleusa with the utterly talented @gregwilliamsphotography for @bulgari", (@elleusa con el absolutamente talentoso @gregwilliamsphotography para @bulgari), fue la frase con la que Eiza compartió la publicación en la que se dejó ver con un body de cuello de tortuga y corte asimétrico, pues sólo tenía una manga. Asimismo, acompañó este look con joyas de la marca Bulgari.

González fue elegida desde el año pasado por la marca italiana Bulgari como su embajadora, por lo que la actriz que triunfa en Hollywood se convirtió en la primera mexicana y latina en ser cara de la empresa dedicada a las joyas y artículos de lujo. Y es que la protagonista de "Lola, érase una vez" también es un referente de moda, pues tiene conocimientos en la industria gracias a su madre, Glenda Reyna.

Eiza conquista la red con las fotos para ELLE USA Foto: IG @eizagonzalez

Asimismo, en las nuevas fotos que Eiza compartió en sus cuentas oficiales, fueron tomadas en Londres, Inglaterra, por el artista de la lente Greg Williams. Con escenario urbano y desde el techo de un edificio, la actriz mexicana posó para la cámara y se lució como toda una modelo, demostrando que también puede destacar en la industria de la alta costura, no sólo en el cine y la televisión.

La actriz comenzó su carrera al protagonizar telenovelas como "Lola, érase una vez", y a pesar de tener una trayectoria prometedora en México, decidió irse a probar suerte en Hollywood, en donde ha triunfado gracias a películas como "Baby Driver", "Descuida, yo te cuido", "Godzilla vs. Kong" y "Ambulancia".

