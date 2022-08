Eiza González presume el bikini perfecto para mujeres de más de 30 años

El verano está por terminar, pero las famosas no dejan de presumirnos sus mejores looks para robarse todas las miradas y ni hablar de llevar todas las tendencias de la temporada al lucir un bikini, como fue el reciente caso de Eiza González, quien se dejó ver como pocas veces para demostrar que ella es la reina de la moda y el estilo. No por nada la guapa actriz se ha convertido en todo un referente para mujeres de más de 30 años a la hora de vestirse y es que incluso en traje de baño sigue demostrando que es toda una diva.

La famosa que triunfa en Hollywood ha estado en las tendencias del día, luego que se dieron a conocer una serie de fotografías en las que se le ve muy alegre disfrutando de sus vacaciones de verano en Porto Cervo, Italia, junto a un grupo de amigos, entre ellos el productor Mohammed Al Turki. Además de los múltiples rumores que estas imágenes desataron, como un posible nuevo romance o un nuevo proyecto en puerta, lo que causó sensación fue ver a la mexicana con el bikini más bonito de la temporada.

Y es que en las fotos se observa la esbelta y torneada figura de Eiza González en un bañador de dos piezas ideal para causar sensación desde el mar. Por supuesto, para la ocasión también aprovechó para presumir que si hay alguien que sabe llevar todas las tendencias de moda es ella, pues lució un estampado de animal print y un top con escote strapless, una combinación con la que se convirtió en la mejor vestida de la temporada.

La mexicana demostró que animal print está de moda. (Foto: IG @moalturki)

Así se impone moda desde el mar, afirma Eiza González

Por todo lo anterior no se puede pasar por alto este icónico look que no dudamos que todas las mujeres de más de 30 años quieran llevar durante las últimas semanas del verano, pues además de favorecer a casi todos los tipos de cuerpos también ayuda a lograr una imagen muy juvenil, coqueta y relajada, mientras que un porte lleno de seguridad te ayudará a sacar ese lado elegante.

El gran truco de moda de la actriz de películas como "Ambulancia", "Baby: el aprendiz del crimen" y "Godzilla vs. Kong" es llevar un diseño animal print, pero no cualquier modelo, sino uno de leopardo, que es el favorito del 2022, en especial si se lleva en varias tonalidades de café pues aunque se puede encontrar en todo tipo de colores, lo natural siempre resaltará más.

Mientras que los cortes del bikini destacan por unas bragas de tiro bajo y con cintas para atar a un costado de las caderas; en lo que respecta al top, debe tener un escote strapless para dejar al descubierto gran parte de la figura; sin embargo, se debe buscar que esta segunda prenda cuente con pequeños detalles que ayuden a dar esa imagen elegante y llena de estilo. En este caso, Eiza González sorprendió con un moño justo en el centro del pecho.

La actriz disfrutó del verano con la mejor compañía. (Foto: IG @moalturki)

Pero la gran cátedra de moda de Eiza González para derrochar estilo en vacaciones no terminó con dicho bañador, pues también lució otro en el que el color es fundamental para sacar ese lado divertido y muy femenino. Y según lo que se aprecia en una de las fotos compartidas por el productor Mohammed Al Turki, tonos fucsias y azules tienen el contraste perfecto para causar sensación en un traje de baño de dos piezas.

Sin embargo, para esta ocasión la también cantante demostró que los tirantes también están de moda y que una forma de lucirse en medio del mar es apostar por un top con cuello en "U" y bastante pronunciado. Asimismo, dejó ver que los accesorios siempre son clave para lucir aún más glamurosa y en este look agregó unos oscuros para protegerse del Sol.

Este es el segundo bikini con el que Eiza González conquistó Italia. (Foto: IG @moalturki)

