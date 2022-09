Rania de Jordania impone moda para mujeres maduras con el vestido estampado perfecto para otoño

Las royals de todo el mundo han acaparado todos los reflectores esta semana por sus looks más acertados en el funeral de la reina Isabel II, pero luego de un par de días de aquel momento que tocó el corazón de millones de personas, poco a poco han ido regresando a sus compromisos reales dejando a un lado el luto y recuperando las sonrisas que las caracterizan. Una de las que más ha llamado la atención es Rania de Jordania, quien impuso moda con su reciente aparición en un evento.

Y todo por su lujoso look con que el que se olvidó de las formalidades del negro para llevar un vestido de lo más colorido, algo que no resulta nuevo para la reina y es que como te hemos contado en otras ocasiones, tanto las maxi faldas como los vestidos midi son los básicos de su guardarropa y la sacan de cualquier apuro. Aunque al igual que muchas otras miembros de la realeza, suele elegir piezas estratégicas para dar un mensaje según la ocasión y de su último outfit podemos afirmar una cosa: dio con el diseño perfecto para el otoño.

Se trata de un vestido unos cuantos centímetros por arriba de los tobillos, cuya falda destaca por una caída en línea "A", perfecta para alargar la figura, en especial por lo entallado en la cintura que ayuda a crear armonía con el resto de la prenda. Por otro lado, el diseño que lució Rania de Jordania sobresale por una blusa que puede salvar de un apuro en aquellos días en los que el clima del otoño es poco favorecedor y hay viento, pero no el suficiente como para tener frío.

Así impuso moda la reina. (Foto: IG @queenrania)

Este balance perfecto se logra con un cuello alto que impide cualquier tipo de escote y unas mangas a la altura de los codos para dejar un poco de piel a la vista, luego de una falda larga que cubre casi por completo las piernas. En esta parte de la prenda también sobresale un detalle que le da un toque extra de elegancia y que es perfecto para todas las mujeres maduras que buscan una imagen chic y llena de estilo, para ello lleva un volante largo que imita la forma de los pañuelos como accesorios.

Claro que no es lo único por lo que la reina de Jordania causó sensación y es que el vestido cuenta con un estampado bastante colorido que se sale de las tendencias actuales para el otoño. Un error muy común a la hora de crear looks icónicos para esta temporada es recurrir a colores neutros, cálidos y tierra, pues ayudan a lograr una imagen perfecta y si bien esto no es un error, usar colores llamativos no está prohibido y la royal acaba de demostrarlo.

Pues en su icónico look formal tras participar en el último adiós de la reina Isabel II, Rania de Jordania apostó por el rojo como color clave en su vestido, demostrando así que se trata de una tonalidad que se puede llevar sin importar la edad, por lo que las mujeres maduras no deben de temer usarlo en sus looks. Por supuesto, no es lo único a considerar, ya que también presumió un estampado de flores grandes con el que se logra el contraste perfecto de tonalidades.

Ideal para lucir chic y elegante. (Foto: IG @queenrania)

Finalmente, la esposa del rey Abdalá II apostó por unas zapatillas de punta triangular y un tacón ligeramente bajo para mantener la elegancia; en lo que respecta al color de su calzado, Rania apostó por el azul para combinar con los detalles del estampado de su vestido. Asimismo, apostó por llevar su melena suelta y con las clásicas ondas suaves que han definido su estilo personal.

