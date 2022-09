Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana en el funeral de Isabel II con este lujoso collar

Este lunes 19 de septiembre se lleva a cabo el funeral de Estado de la reina Isabel II, con una transmisión que ha acaparado la atención mundial tanto por el emotivo último adiós a la monarca, quien estuvo frente a la corona por más de 70 años, así como por la presencia de presidentes y funcionarios de diversas naciones, miembros de la realiza como los reyes de España y Jordania, además de la propia familia real británica.

De hecho, son los miembros de la corona británica quienes han acaparado todas las miradas desde la Abadía de Westmisnter, en el centro de Londres, tanto por la inesperada aparición del príncipe George y la princesa Charlotte, segundo y tercera en la línea de sucesión al trono respectivamente, así como por una lista de invitados que han dado mucho de qué hablar y entre ellas destacan las miembros de la realeza que no perdieron el estilo con sus looks negros de luto para demostrar respeto a Isabel II.

Las perlas pertenecen a un regalo del gobierno japonés. (Foto: TW @KateBennett_DC)

Una de ellas es Kate Middleton, quien en su look para darle el último adiós a la monarca, agregó un par de joyas con las que rindió homenaje no sólo a la difunta reina, sino también a su suegra, la princesa Diana. Para la ocasión, la princesa de Gales apostó por rendir su respeto con joyas como su anillo de compromiso (que perteneció a Lady Di), pendientes de perlas y un lujoso collar que ha pasado de generación en generación y cuyo simbolismo no podía quedar fuera del funeral de la monarca.

Se trata de un collar de perlas, tipo gargantilla, que perteneció a la reina, pero que no ha sido la única miembro de la realeza en lucirlo con el paso de los años. Pues como ya es tradición en la corona, las joyas más lujosas y exclusivas se prestan según la ocasión (e incluso se modifican), y en décadas pasadas este costoso accesorio adornó tanto los cuellos de Isabel II, como de la princesa Diana.

Después de la reina, la princesa Diana fue la primera en llevar el collar. (Foto: TW @KateBennett_DC)

Ahora, la princesa de Gales causó sensación al recordar a dos de los grandes íconos de la realeza británica y con el collar recordó no sólo los looks con los que se vio tanto a Isabel II como a Lady Di, sino que ayudó a recordar la historia detrás de esta gargantilla con cuatro hileras de perlas, misma que también cuenta con una marquesa de diamantes en el centro

De acuerdo con algunos registros, la primera vez que se vio esta pieza fue en la década de 1980, cuando la reina Isabel II la lució por primera vez; mientras que su origen no se trata de una adquisición propia, sino que cree que se trata de un regalo que el gobierno de Japón le hizo a la monarca en 1970 con perlas cultivadas en territorio nipón. Por otro lado, se sabe que más tarde la monarca mandó a unir las perlas en dicho collar y se piensa que existe una quinta hilera para agregarse.

Esta no es la primera vez que le prestan la joya a Kate Middleton. (Foto: Especial)

Desde entonces se ha usado en varias ocasión durante eventos oficiales y fue la propia suegra de Kate Middleton quien llevó el collar por primera vez después de la reina en 1982 junto a una de sus más lujosas coronas, pero esta fue la última vez en la que se vio en eventos públicos de la corona.

La joya volvió a verse por primera vez décadas más tarde, ya tras el lamentable fallecimiento de la princesa Diana, esta vez en el cuello de la esposa del príncipe William con motivo de las bodas de platino de Isabel II y Felipe de Edimburgo, por lo que el funeral de la monarca es la segunda ocasión en la que Kate Middleton porta la icónica pieza.

