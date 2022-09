Kate Middleton luce el vestido de puntos que será tendencia este otoño

Los looks de las royals no pasa por alto para nadie y es que incluso en actividades comunes como acompañar a los más pequeños a sus primeros días de clases, la elegancia y estilo prevalecen. El ejemplo perfecto de lo anterior es Kate Middleton, quien siempre se ha considerado como todo un referente de la moda, pues en sus looks siempre lleva el balance perfecto entre una imagen sofisticada y juvenil, gracias a que sigue las tendencias del momento.

En uno de sus últimos looks, la esposa del príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, dio una importante cátedra de estilo para conquistar el otoño al apostar por un bonito vestido midi de puntos, mismo que poco a poco se corona como la tendencia preferida de la temporada. Ahora, la royal acaba de demostrar que se trata de una prenda que es perfecta para cualquier evento e ideal para lucir arreglada sin demasiado esfuerzo.

Se trata de un vestido en color marrón con puntos blancos, que utilizó para acompañar a la princesa Charlotte y el príncipe Louis a la escuela Lambbrook en Windsor, luego de una mudanza desde Londres. Cabe destacar que en Europa los cursos a penas iniciaron esta semana y para los pequeños royals las clases oficialmente iniciaron este 8 de septiembre, mismo día en el que la salud de la reina Isabel II alertó a todo el mundo.

Se trata de la prenda más sofisticada del otoño. (Foto: AFP)

Previo al inicio de clases, los estudiantes realizaron un recorrido por el campus y para ello, tanto Kate Middleton como el príncipe William acompañaron a sus hijos con looks en los que prevalece la elegancia, pero con un toque más desenfadado al olvidarse de toda etiqueta. Por supuesto, quien se robó todas las miradas fue la duquesa, con un diseño de vestido magnífico para conquistar el otoño.

Se trata de un diseño camisero ideal para lucir entre casual y elegante, destaca una falda a media pantorrilla y con caída en "A", mientras que las mangas abultadas son de tres cuartos y también una blusa de botones y cuello que ayuda a dar ese toque de sofisticación. Algo que llamó la atención de esta icónico outfit es que agregó unas zapatillas del mismo color y de punta triangular.

Como te hemos contado en otras ocasiones, los vestidos de puntos son los favoritos del otoño y si algo nos dejó en claro la duquesa con esta apuesta es que se trata de una tendencia perfecta para cualquier ocasión, ya que dependiendo del diseño y de la forma de estilizar se puede lucir más casual o elegante, eso sí, siempre luciendo como toda una experta en moda y sin tener que pasar horas creando la combinación perfecta.

La mejor parte es que un corte como el que llevó Kate Middleton resulta muy favorable para todo el mundo, ya que ayuda a alargar la figura, marcar la cintura y presumir un escote de lo más sutil al dejar desabotonados los botones en la zona del cuello. Asimismo, es magnífico para usar sin importar la edad, por lo que tanto las jóvenes como las mujeres maduras lo pueden lucir.

