Si hay retornos de migrantes extranjeros se les dará asistencia humanitaria, señala Sheinbaum

Con la administración de su homólogo estadounidense Donald Trump habrá comunicación y coordinación en temas de migración y seguridad, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que hay comunicación y coordinación diaria con distintas autoridades de Estados Unidos, y que esta se mantendrá. Recordó que en administraciones estadounidenses anteriores también deportó a migrantes extranjeros y fueron recibidos en México.

"Hay acuerdos, más que acuerdos hay coordinación desde hace mucho. Nosotros tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera (...) también ha habido recepción de personas y otras nacionalidades en el marco de nuestras políticas, entonces es una coordinación permanente que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y que ellos también están trabajando con los gobiernos de Centroamérica", indicó.



Se les atenderá a los extranjeros por razones humanitarias. Foto: Cuartoscuro

México brindará asistencia humanitaria

Claudia Sheinbaum explicó que en el escenario de que Estados Unidos retorne a México a migrantes de otras nacionalidades se les brindará asistencia humanitaria.

“Coordinación permanente, va a seguir habiendo coordinación permanente (...) si hay una persona extranjera en la frontera, nosotros por razones de humanitarias, no podemos con -7° en Ciudad Juárez, pues no atender por razones humanitarias a las personas, y hay coordinación permanente, que ha existido en el pasado, no es algo nuevo, y esa coordinación de todos los días, todos los días.

"Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades, y nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación y defendiendo siempre nuestra soberanía y a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, y además el programa de México te abraza”, precisó.

