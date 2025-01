Emiten urgente ALERTA SANITARIA por 6 marcas de HUEVO que no deben consumirse, están contaminadas con salmonela

Al menos seis marcas de huevo se encuentran bajo la lupa, luego de que las autoridades sanitarias descubrieran que algunos de sus productos están contaminados con salmonela, lo que podría enfermar gravemente a los consumidores. Según las investigaciones, las marcas afectadas son: Western Family, Compliments, Golden Valley Eggs, IGA, Foremost y No Name, todas de venta en Canadá.

Fue a través de un comunicado, emitido por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés), que se dio a conocer sobre la contaminación de estas marcas de huevo. La advertencia por el retiro de productos se emitió el 18 de enero de 2025 y sigue vigente, puesto que algunos de estos productos se vendieron para supermercados, tiendas minoristas, hoteles y restaurantes de Canadá.

En este sentido, la CFIA ha compartido - en su sitio web oficial - una lista con el número de lote de todos los huevos que están contaminados con salmonela y no deben ingerirse. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población consultar el listado y verificar en sus alacenas que no hayan comprado estos alimentos; en caso de tenerlos, la recomendación es no ingerirlos, ya que podrían enfermar gravemente a las personas.

Noticias Relacionadas BIMBO ofrece chamba DESDE CASA, abre VACANTES con sueldo competitivo y descuentos exclusivos en productos

¿Qué hacer en caso de tener los productos contaminados?

Estas son todas las marcas de huevo contaminadas. Foto: CFIA.

Ante el riesgo de que los consumidores se enfermen por ingerir estos huevos contaminados, la CFIA ha compartido una serie de recomendaciones y pasos que las personas pueden seguir para evitar enfermarse:

Comprueba si tienes productos retirados del mercado No consuma, sirva, use, venda ni distribuya los productos retirados del mercado. Los productos retirados del mercado deben desecharse o devolverse al lugar donde se compraron. Si cree que se enfermó por consumir un producto retirado del mercado, comuníquese con su proveedor de atención médica. Se recomienda a los consumidores que no estén seguros de haber comprado los productos retirados que se pongan en contacto con su minorista.

La CFIA recuerda a los consumidores que muchos de los alimentos contaminados con salmonela pueden no parecer ni oler mal, pero aun así pueden causar enfermedades mortales. Las personas más vulnerables a esta bacteria son los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados, ya que debido a su baja de defensas las complicaciones a largo plazo pueden incluir la muerte.

¿Qué es la salmonela y cuáles son sus síntomas?

Los adultos mayores son más vulnerables a esta enfermedad. Foto: freepik.

La infección por salmonela, conocida como salmonelosis, es una enfermedad bacteriana que afecta el tubo intestinal de las personas infectadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 550 millones de personas se enferman por esta bacteria; la mayoría de los pacientes contraen la salmonela a través del consumo de alimentos contaminados de origen animal (principalmente huevos, carne, aves de corral y leche).

De acuerdo con la información de la OMS, los primeros síntomas suelen manifestarse entre 6 y 72 horas luego de que ocurrió el contagio a través de los alimentos. Los pacientes infectados suelen presentar fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos; expertos en medicina mencionan que la salmonela puede llegar a ser mortal para niños y población vulnerable, esto debido a que la enfermedad puede causar una deshidratación extrema.

Sigue leyendo:

Tipo de cambio HOY: ¿Cuál es el PRECIO del dólar este martes 28 de enero?

¿Buscas chamba? BIMBO abre vacantes DESDE CASA, con prestaciones superiores a la ley y descuentos exclusivos