Autoridades ALERTAN por famosa MARCA de COMIDA PARA GATO contaminada con salmonela, podría enfermar a tu mascota

Una famosa marca de comida para gato se encuentra bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, esto luego de que se descubrió que el alimento está contaminado con la bacteria de salmonela. A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), avisó que los lotes contaminados están siendo retirados de las tiendas, pero piden a la población revisar que no hayan comprado el alimento contaminado.

El producto contaminado es Kitten Mix, de la marca Blue Ridge Beef, con número de lote N25-0716 UPC 8542980013436. Presuntamente, este alimento dio positivo a salmonela luego de que el Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts recolectó una muestra del producto el pasado mes de diciembre y la analizó el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Massachusetts.

De acuerdo con la FDA, los alimentos contaminados se distribuyeron entre el 18 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2024. El alimento para gato está envasado en plástico transparente y se vende principalmente en tiendas minoristas ubicadas en los estados de: Virginia, Maryland, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y Nueva York.

¿Qué hacer si tu mascota comió el alimento contaminado?

Este es el alimento contaminado. Foto: FDA.

Las mascotas infectadas con salmonela pueden presentar diarrea, diarrea con sangre, fiebre y vómitos; aunque algunas mascotas solo manifiestan pérdida de apetito, fiebre y dolor abdominal. Sin embargo, las mascotas infectadas pueden ser portadoras e infectar a otros animales, o incluso a seres humanos. Por lo que se recomienda - a los dueño de los animales que han consumido el alimento retirado del mercado - que busquen a un especialista.

Según la información compartida por la FDA, esta marca de comida para gato no solo es peligrosa para las mascotas, esto debido a que la salmonela no solo puede afectar a los animales que comen los productos, sino que también existe riesgo para los humanos al manipular productos contaminados, especialmente si no se lavan bien las manos después de tener contacto con los productos o cualquier superficies que tengan esta bacteria.

¿Qué ocasiona la salmonela en humanos?

Las personas también pueden infectarse. Foto: freepik.

En el caso de los seres humanos, las personas infectadas con salmonela pueden presentar síntomas como: náuseas, vómitos, diarrea o diarrea con sangre, calambres abdominales y fiebre. En casos poco frecuentes, esta bacteria puede provocar afecciones más graves, como infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas del tracto urinario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la infección por salmonela, conocida como salmonelosis, es una enfermedad bacteriana que afecta el tubo intestinal de las personas infectadas. La institución informó que cada año más de 550 millones de personas se enferman por esta bacteria; la mayoría de los pacientes contraen la salmonela a través del consumo de alimentos contaminados de origen animal (principalmente huevos, carne, aves de corral y leche).

