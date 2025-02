Conductor acusado falsamente por acoso revela NUEVOS DETALLES de lo que sucedió con la pasajera: "no se lo deseo a otro"

Las falsas acusaciones de una pasajera contra un conductor de taxi por aplicación continúan causando indignación en las redes sociales. Fue el pasado 8 de febrero cuando el caso se volvió viral, luego de que se difundió un video donde se ven y se escuchan las amenazas que una mujer lanzó en contra del hombre que la estaba llevando a su lugar de trabajo. Ahora, el sujeto señalado falsamente por acoso ha ofrecido una entrevista para un medio de comunicación y ha compartido qué fue lo que sucedió en realidad.

En entrevista con Foro TV, el conductor de taxi por aplicación - identificado como Isaac Lozoya - comentó que él no sabe cómo fue que el video llegó a las redes sociales. Según la víctima, él no ha tenido acceso a ese video, por lo que negó haber compartido el material en redes sociales. El hombre agregó que la usuaria le hizo pasar un momento sumamente incómodo, pues lo amenazó en diversas ocasiones y tenía una actitud prepotente.

Lozoya detalló que él sí llevó a la mujer hasta su destino, esto tras hablar con sus compañeros de la aplicación: "yo marqué a mis compañeros en la oficina, la chava exigía mucho que la llevara a su destino, que se supone que la policía nos iba a esperar ahí", dijo el conductor de taxi por aplicación. Añadió que la situación fue sumamente incómoda y que no desea que ningún otro chofer tenga que pasar por una situación similar.

Los videos que se han difundido en redes sociales muestran a una mujer - quien no ha sido identificada - amenazando y agrediendo verbalmente al conductor Isaac Lozoya. En las imágenes se observa que la pasajera estaba ansiosa por llegar a su destino, puesto que pretendía acudir a trabajar; sin embargo, la usuaria se mostró sumamente molesta ante el tráfico vehicular y comenzó a exigirle al conductor que manejara más rápido: "tengo que llegar a mi trabajo, apúrate (...) no sabes manejar. Necesito llegar a mi trabajo y estoy a 10 minutos en carro", se oye decir a la mujer.

Ante la negativa de Isaac, la mujer siguió presionándolo y posteriormente lo amenazó con denunciarlo por presunto acoso: "avanza o te avientas cinco años de cárcel", habría dicho la pasajera al conductor de taxi por aplicación. Posteriormente, tanto la mujer, como el chofer, habrían llamado al soporte de la aplicación para presentar sus respectivas quejas. La usuaria comenzó a gritar entonces que el conductor la estaba acosando y que se negaba a avanzar: "el señor me viene acosando y no quiere avanzar, porque le dije que se calmara y no me quiere llevar a mi destino", dijo la mujer.

Confunden a varias mujeres con la agresora del conductor

El video se corta sin saber qué fue lo que pasó después, pero ahora - con el testimonio de Isaac - se dio a conocer que él sí terminó llevando a la pasajera hasta su destino, donde una supuesta patrulla los iba a esperar. No obstante, esto último no pasó y la grabación de seguridad quedó bajo el resguardo de terceras personas, quienes aparentemente habrían filtrado lo sucedido en redes sociales.

Decenas de internautas se han mostrado indignados ante este caso y han tratado de identificar a la agresora. Sin embargo, se han filtrado perfiles de mujeres que no tienen nada que ver con el hecho, lo que les ha ocasionado amenazas y acoso. En este sentido, las mujeres víctimas han pedido a los usuarios de internet que no se adelanten a sacar conclusiones y no acusen a las personas sin pruebas, puesto que esto está ocasionando fuertes consecuencias para personas inocentes.

