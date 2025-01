Caen ventas de artesanías en Tampico en un 90 por ciento por cuesta de enero

Los artesanos de Tampico están pasando por una fuerte crisis económica producto de la llamada 'cuesta de enero', donde no hay turismo como tampoco ventas de sus productos que confeccionan en sus talleres, así lo declaró el presidente de la Unión de Artesanos Carlos Hernández Pavón.

Agregó que al conocer ellos que en el mes de enero tendrán bajas ventas deben prepararse para incorporarse en otras actividades productivas y únicamente abrir sus locales los fines de semana en la bajada de los portales, sobre la calle Héroes del Cañonero Tampico, en el Centro Histórico de la ciudad.

Por ejemplo, dijo, él se ocupa con una unidad vehicular en las mudanzas en el municipio a la espera de poder vender sus artículos en las próximas vacaciones, de Semana Santa y verano, o sólo los fines de semana para no tener gastos entre semana.

Explicó que en los meses previos a este mes de enero por lo regular tienen ventas de 10 mil pesos al mes, o poco más, y ahora apenas logran mil pesos, es por esto que los 22 artesanos que aquí operan entran en una etapa muy complicada para poder subsistir.

"No pues ahorita, si ayer vendía, en diciembre vendía 10 mil pesos, ahora vendo mil (pesos) ¿no?, o sea, no hay equilibrio, digo porque no hay turismo, y es la cuesta de enero, o sea, a todos nos pega, guardar lo que ganamos y trabajar en otras cosas, yo por ejemplo tengo camioneta y hago fletes, y otros (artesanos) andan de choferes, andan de albañiles, como quiera todo mundo trata de sobrevivir", precisó.