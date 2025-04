Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Habrá pago DOBLE de 3,000 pesos en el próximo depósito del año?

Durante los últimos días las beneficiarias del programa denominado Pensión Mujeres Bienestar han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse si el siguiente depósito que reciban será doble debido a las elecciones del Poder Judicial de la Federación, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial en torno a este tema.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que esta duda entre las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se originó debido a que en ejercicios electorales anteriores se ha tomado la determinación de adelantar los pagos de distintos programas sociales para que no se modifique la intención de voto de los beneficiarios, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que esta medida no aplicará para las elecciones del Poder Judicial debido a que en esta no participarán partidos políticos, lo que significa que cada beneficiaria recibirá 3,000 pesos en su siguiente depósito como lo hacen de manera habitual.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene cobertura nacional. Foto: Cuartoscuro

¿Ya hay fecha para el siguiente depósito de la Pensión Mujeres Bienestar?

Como se dijo antes, el apoyo económico que otorga la Pensión Mujeres Bienestar se distribuye de manera bimestral y tomando en cuenta que el último operativo de pago fue realizado durante marzo, el próximo depósito de dicho programa está programado para realizarse durante mayo, sin embargo, la Secretaría del Bienestar todavía no ha dado a conocer el calendario en el que se indica el orden en el que se realizará la transferencia de los recursos por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de la referida dependencia.

Es importante señalar que, en el próximo operativo de pago las beneficiarias de Durango y Veracruz no recibirán su depósito de 3,000 pesos correspondiente al bimestre de mayo-junio pues dicho pago se les otorgó de forma adelantada en marzo debido a que en ambas entidades se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio.

La Pensión Mujeres Bienestar se otorga de manera bimestral. Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo de 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Según lo que se indica en las Reglas de Operación de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo bimestral de 3,000 pesos solo puede ser solicitado por mujeres de nacionalidad mexicana que tengan entre 60 y 64 años de edad y que residan en la República Mexicana.

Respecto a la documentación para solicitar el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar, se precisa que se debe presentar en original y copia los siguientes certificados:

Acta de nacimiento

Documento de identificación oficial vigente (credencial para votar, INAPAM)

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad)

Formato Único de Bienestar debidamente llenado

Las solicitantes de la Pensión Mujeres Bienestar también deberán realizar el registro de una persona auxiliar, quien será la encargada o encargado de representarlas durante los trámites en caso de alguna imposibilidad de la titular y también podrá realizar el cobro de los recursos, por lo que se sugiere que esta persona sea de total confianza, además, se especifica que para completar su registro también debe presentar la documentación antes mencionada.