Charlène de Mónaco luce los pantalones holgados y túnica de encaje ideales para despedirse del verano

El fin del verano nos pone nostálgicos a todos y los miembros de la realeza no son la excepción, es por ello que no sorprende ver que durante las últimas semanas de las temporada se luzcan los mejores looks y se recuperen las tendencias que permiten disfrutar los días más calurosos, ya sea con un mini vestido o shorts como los que ha llevado Doña Letizia en sus vacaciones, o bien, con una propuesta de lo más elegante, como la que presumió este fin de semana Charlène de Mónaco.

La princesa Charlène aprovechó el famoso y tradicional pícnic que se organiza año con año, a excepción de los dos pasados a causa de la pandemia de Covid-19, en el parque Princesa Antonieta y para celebrar el primer fin de semana del mes de septiembre, así como para despedirse del verano. La royal apostó por un look total white con el que impuso moda y lució las dos prendas favoritas de las tendencias del año: los pantalones holgados y una túnica de encaje.

Por supuesto, al llevar una combinación como la anterior todos los ojos estuvieron puestos en la esposa del príncipe Alberto II, ya que se trata de un atuendo demasiado brillante, a la moda, elegante y magnífico para disfrutar de las últimas semanas de la temporada veraniega, pues más allá del color, los diseños de ambas prendas son ideales para los días más calurosos. Además, es una alternativa perfecta para las mujeres de más de 40 años que quieren lucir elegantes, con un toque de glamur y juventud.

Los pantalones holgados deben crear la ilusión de llevar una falda larga. (Foto: AFP)

La mejor parte es que también la pueden lucir las mujeres bajitas, ya que el contraste de formas y caídas son magníficas para alargar la figura. Por un lado, tenemos unos pantalones de tiro alto que están holgados desde la zona de las caderas; este pequeño detalle permite que la prenda tenga mucho volumen en la parte inferior del cuerpo al mismo tiempo en que las dos piernas parecen fusionarse en una sola para crear la ilusión de una falda larga.

Por otro lado, destaca la túnica con la que Charlène de Mónaco terminó de estilizar su look ideal para el verano, en la que no sólo el color blanco ayuda a atraer todas las miradas, sino que también permite jugar con un toque bastante coqueto gracias a las transparencias del encaje con el que está hecha a prenda. Algo que es importante resaltar es que el diseño cuenta con un cuello alto y sin mangas, lo que el da el último guiño para disfrutar los días más calurosos del verano.

Aunque la tendencia por la que apostó la princesa en esta ocasión tiene al color blanco como protagonista, en el calzado no hay mejor opción que unos tacones nude con los cuales crear armonía en la imagen y no ocasionar que todas las miradas se dirijan a los zapatos, como podría ocurrir al llevarlos en color. Entre los detalles que pudimos observar en el outfit de Charlène, destacan unas zapatillas de punta triangular que quedan cubiertas por los pantalones holgados.

Se trata de la combinación más favorecedora después de los 40 años. (Foto: AFP)

