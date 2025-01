Lele Pons revela su secreto para DESAPARECER la CELULITIS para siempre | Fotos antes y después

Cada vez es más común que las celebridades le hagan saber al mundo que está bien no tener un cuerpo perfecto o que pese a lo que se ve en redes sociales con las fotos, muchos estereotipos de belleza son difíciles, sino es que hasta imposibles de lograr. Pero si hay alguien que es desde hace años un ícono del amor propio es Lele Pons, quien en redes sociales suele compartir su rostro al natural sin maquillaje ni filtros, así como esas partes de su cuerpo que socialmente no son bien vistos, como es el caso de sus piernas por la celulitis.

Lele Pons ha dedicado varios posteos en redes sociales para mostrar con orgullo su celulitis y si bien esto ha dividido opiniones en el pasado, también ha hecho que la esposa de Guaynaa sea una de las figuras más queridas al siempre mostrarse auténtica. Además, en sus cuentas oficiales también deja ver el estilo de vida que lleva y que hoy la ha llevado a reducir significativamente la también conocida como "piel de naranja".

Y es que este domingo, la influencer compartió fotos del antes y después de sus muslos con una notoria reducción de celulitis que en las redes sociales fue bien celebrado. Al acompañar estas imágenes también reveló su secreto para desaparecer la celulitis para siempre y la clave de ello es la constancia, la disciplina y el adquirir nuevos y buenos hábitos. De acuerdo con la también sobrina de Chayanne, para conseguir todo lo anterior vasta con:

Buena alimentación

Ejercicio

Masajes contra la celulitis

Este es su antes y después en tres años. (Foto: IG @lelepons)

¿Qué hacer para eliminar la celulitis?

La influencer Lele Pons compartió en Instagram su secreto para combatir la celulitis; en un posteo mostrando el antes y después en zonas como los muslos y los glúteos, que para 2022 estaban llenos de la también conocida como "piel de naranja" con una importante reducción a principios de 20225. Según adelantó la famosa, estos tres años el esfuerzo en comer mejor y entrenar bien fueron pilares para su transformación.

"¡2022 vs 2025! Resultados reducidos de celulitis (Masajes de celulita, nutrición y ejercicio) mi progreso está en mis mejores momentos con @dianamaux", escribió en un posteo.

En su actualización para sus más de 53 millones de seguidores, la también esposa de Guaynaa compartió algunos de los alimentos que suele comer y que están pensados para sus metas personales; entre ellos los hongos, pechuga de pollo, ejotes con jitomate y arroz, tan sólo por poner algunos ejemplos. Aunque esto es parte de la dieta de la famosa, es fundamental recordar que antes de hacer algún cambio en el estilo de vida, se debe de consultar con un profesional de la salud que te guíe en tu cambio a un nuevo estilo de vida.

Pues otro aspecto igual de importante que hay que recordar es que la alimentación y los masajes no son los únicos que ayudan a eliminar la celulitis, pues los expertos también sugieren evitar una vida sedentaria e implementar la activación física. En el caso de Lele Pons, ella misma ha compartido sus rutinas de ejercicio que, hay que destacar, están enfocadas en sus metas personales.

Parte de la dieta de Lele Pons. (Foto: IG @lelepons)

¿Qué es la celulitis y por qué sale?

La celulitis o piel de naranja no es un problema grave de salud, pues no causa mayor complicación y es tan común en hombres como en mujeres; sin embargo, al dejar a la vista hoyos en la piel resulta no muy agradable para muchos e incluso puede llegar a causar inseguridad en la persona que la tiene. Se sabe que es causada por la grasa que se acumula en cavidades debajo de la piel y que suele afectar con mayor frecuencia zonas como la cadera, muslos y glúteos, según MedlinePlus.

Algunas recomendaciones de los profesionales de la salud para eliminar la celulitis son:

Agregar fibra a la dieta con frutas y verduras.

Hacer ejercicio para tonificar los músculos.

Mantener un peso saludable.

Mejorar la hidratación.

No fumar.

Lele Pons hace unos años con este problema de la piel tan común. (Foto: IG @lelepons)

