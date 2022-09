Georgina Rodríguez presume el escote francés más elegante del otoño

¿Quién dijo que durante el otoño no se puede presumir un buen escote?, para que tome nota de la última cátedra de moda que dio Georgina Rodríguez con un espectacular look que ya dio mucho de qué hablar en Inhstagram, donde la modelo se ha mantenido muy activa para presumirse y coronarse como toda una diva y experta en moda. Además, se sumó a la lista de famosas que han demostrado que los destinos turísticos calurosos no sólo se visitan durante el verano.

Y una de las mejores partes de ir a la playa en otoño es que se puede seguir conquistando con las prendas más icónicas y que permitan disfrutar del calor, pero entre algunas de las combinaciones que comienzan a presumir las famosas, sin duda sobresale un vestido con escote que recientemente llevó Georgina Rodríguez. Por supuesto, al hablar de uno de los íconos de la moda más importantes del momento, no podía pasar por alto que en su look destacan algunas de las tendencias de la temporada.

Si hace unas semanas la novia de Cristiano Ronaldo imponía los vestidos cut out en un atrevido escote, ahora demostró que se puede llevar la elegancia a otro nivel, siempre apostando por una imagen muy glamurosa. Para ello, dejó de lado los cortes strapless para llevar uno francés que resulta muy favorecedor para cualquier ocasión o prenda, pues aunque la estrella de "Soy Georgina" lució un vestido, esta forma cuadrada también es muy popular en las blusas.

Así causó sensación en la red. (Foto: IG @georginagio)

La mañana de este martes, la famosa que siempre conquista las alfombras rojas de los eventos internacionales más importantes, presumió un precioso vestido entallado a la figura y que resalta por un fruncido en toda la prenda con el que ayuda a marcar aún más las curvas del cuerpo, pero que aún así resulta muy discreto y elegante, gracias al escote francés que se aprecia en la parte superior.

Para lograr un diseño como este no siempre son necesarias las mangas largas y la empresaria argentina lo acaba de demostrar al lucirse con tirantes gruesos que mantienen el color azul brillante del vestido. La característica principal del escote francés es que ayuda a que la parte superior del torso quede al descubierto sin tener que recurrir a cortes más pronunciados, que si bien lucen magníficos, pueden llegar a lucir fuera de tendencia este otoño.

Algo que no puede pasar inadvertido de este precioso look es que es una idea perfecta para usar a cualquier edad, pues mientras en las mujeres de menos de 35 años luce muy juvenil, para las de más edad se puede convertir en la alternativa perfecta para balancear el glamur con la elegancia y lograr una imagen perfecta.

Los accesorios nunca pueden faltar para marcar estilo. (Foto: IG @georginagio)

A pesar que la sesión de fotos de Georgina Rodríguez fue tomada en un destino muy caluroso y con sol, una combinación que nos hace pensar automáticamente en la playa, también se puede llevar a todo tipo de lugares como para lucir elegante en la oficina si se apuesta por colores oscuros, así como para eventos formales si se agregan tacones e incluso para una cena si se combina un escote como este con un abrigo largo.

