Rihanna se suma al estilo "Motomami" de Rosalía con minivestido y botas de cuero

Rosalía se ha convertido en el ícono más importante del momento y no sólo destaca la industria musical, sino también en la de la moda en donde ha causado revuelo al crear una nueva tendencia e imponer el estilo "Motomami" que todo el mundo quiere llevar y que se logra de muchas maneras, en especial cuando se llevan chaquetas de motociclistas y prendas de cuero. Por supuesto, la cantante española no ha sido la única en llevar esta estética, pues tanto sus fans como otras celebridades han comenzado a sumarse a esta fiebre biker.

Una de las últimas famosas en causar sensación por llevar el estilo "Motomami" a otro nivel es Rihanna, quien este fin de semana ha dado mucho de qué hablar por cautivar a todos con un minivestido, botas de cuero y chaqueta biker, un look perfecto no sólo para rendirle homenaje a la tendencia de Rosalía, sino también para salir de noche en una cita romántica, como la que la new mom y el rapero A$AP Rocky tuvieron y que se volvió viral en redes sociales.

La noche de este sábado la pareja apreció en Nueva York, luego del Festival Rolling Loud y aunque el encuentro ha causado sensación en la red por lo enamorada que se veía la pareja, que a penas el pasado mes de mayo dio la bienvenida a su primogénito, quien se robó todas las miradas fue la cantante al presumir el mejor estilo y que por años la ha llevado a ser nombrada como una de las celebridades mejor vestidas y toda una experta en moda.

Este es el icónico look con el que Rihanna impuso moda. (Foto: TW @GalerieRihanna)

Así se consigue un look "Motomami" al estilo de Rihanna

Para su romántico encuentro, la intérprete y empresaria lució un minivestido gris asimétrico de una sola manga con el que se puede ver un discreto escote en el pecho y los hombros; sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de la prenda, sino que también destaca por un fruncido que se extiende en todo lo largo para dar aún más la ilusión de lo ajustado y entallar la silueta.

En el color destaca un tono grisáceo que combinó con una chaqueta biker para lucir a la perfección la tendencia impuesta por Rosalía. Dicha prenda también destaca por formas geométricas en las mangas que resaltan por los detalles en colores como el negro y el beige; asimismo, una forma oversize termina de marcar el estilo en su icónico look de "Motomami".

Rihanna sigue coronándose como experta en moda. (Foto: TW @GalerieRihanna)

Finalmente, para terminar de lucir aún más en tendencia, Rihanna agregó unas botas altas; sin embargo, causó furor al llevarlas en la versión más larga al lucirlas por arriba de las pantorrillas y destacando así que el cuero y su característico brillo son indispensables para lucir a la moda y llevar el estilo más deseado del otoño.

Por supuesto, al ser una gran diva de la moda e incluso contar con su propia marca de ropa, la cantante no podía dejar de agregar accesorios para estilizar y elevar aún más su look con una clara referencia a la fiebre por la estética de Rosalía. Para ello agregó un collar plateado y unos aretes grandes y con detalles en los que el brillo destacó como nunca e hizo contraste con el atuendo monocromático.

SIGUE LEYENDO

