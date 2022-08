Vanessa Claudio y el tono castaño chocolate para presumir una melena brillante entre los 30 y 40 años

El tono castaño chocolate se ha convertido en el color perfecto para darle una nueva imagen a la melena y llenar de vitalidad al rostro, pues aunque se trata de un tinte oscuro también es la mejor opción para lograr brillo e iluminación y destacar las mejores facciones del rostro. Además, famosas como Vanessa Claudio han demostrado que se trata de la tendencia más favorecedora para las mujeres que tienen entre 30 y 40 años.

Aunque Vanessa Claudio nos ha acostumbrado a llevar la melena castaña, su nuevo look tiene a todos sus fans enamorados, pues se olvidó de un tono miel para llevar el chocolate oscuro que tanta sensación causó el invierno pasado. Por supuesto, la guapa conductora, fiel a su estilo y a seguir las últimas tendencias de moda y belleza, llegó a demostrar que esta es la tendencia más glamurosa para despedirse del verano y dar paso al otoño; así que si te urge un cambio de look y no sabes por dónde empezar, la propuesta de la puertorriqueña te puede servir de inspiración.

La mejor parte es que esta fiebre por llevar el cabello oscuro no será temporal, sino que durará toda la temporada otoño-invierno 2022-2023, por lo que no hay pretexto para no renovar la imagen aplicando un tinte que es ideal tanto para darle un nuevo estilo al pelo, como al rostro y es que ese tono chocolatoso ayuda a que la cabellera se llene de luz y luzca más brillante que nunca. Es por lo anterior que la conductora de TV Azteca apostó por esta tendencia que es magnífica para presumir el mejor lado después de los 30 y 40 años.

Este castaño chocolate ayuda a que la melena luzca brillante. (Foto: IG @vanessaclaudio)

¿Cómo se debe de llevar el castaño chocolate?

Como adelantábamos, esta non es la primera vez que el tono castaño chocolate se pone de moda, pero los estilistas han comenzado a advertir que es uno de los más solicitados de la temporada entre aquellas personas que quieren un nuevo look para el otoño que vaya en sintonía con la temporada y la mejor parte es que le favorece a todos los tipos de cara, cabello y de piel, pues tanto las frías como las cálidas reciben los beneficios de este tinte.

La mejor parte es que actualmente es posible encontrar tintes ya preparados para conseguir el tono ideal que no sea ni demasiado claro ni muy oscuro, sino un balance entre ambos para conseguir que la melena se vea brillante y con el moreno perfecto; mientras que de visitar a un profesional, basta con enseñarle la cabellera de Vanessa Claudio para que sepa cuál es el color al que se desea llegar, pues también existen castaños con toques rubios y dorados, miel, rojizos y muy oscuros.

Al tratarse de un tono uniforme puedes aplicarlo con normalidad de raíces a puntas, cubriendo a la perfección cada mechón de cabello, dejarlo actuar, enjuagar y estará listo. Por otro lado, es importante saber que a diferencia de otras tendencias para el cabello como pueden ser las mechas o los tintes fantasía, el pelo teñido con un castaño chocolate no necesita demasiado mantenimiento y bastará con retocar las raíces cada mes y medio o dos meses, dependiendo de qué tan rápido te crezca el pelo.

Conquista el otoño con este tono de cabello. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Además, esta tendencia es una de las favoritas ya que no requiere de cuidados excesivos como otras apuestas como es el caso de un rubio, ya que no hay que cuidar que el tinte se vaya por completo y en cuestión de días esté opaco; sin embargo, si quieres que tu melena luca igual de brillante que la de Vanessa Claudio necesitas algunos consejos como aplicar champú especial para cabelleras castañas, sobre todo con este efecto chocolate.

En cuanto a otras tendencia del momento, puedes apostar por algunos de los cortes de temporada, pues no todo son las melenas XXL y como demostró la presentadora, un corte por debajo de los hombros ayudará a que el tono castaño chocolate resalte aún más. Asimismo, lo puedes combinar con tu corte bob favorito, con un clavicut o con algún otro diseño que marque estilo este otoño.

