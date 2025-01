Trump el nuevo destino manifiesto

En el discurso de investidura de Donald Trump México es el país más afectado por sus propuestas. Los retos que se ciernen se dan en un contexto de debilidad institucional.

Fue un discurso agresivo, imperial, no tendió puentes, ni reconoció mérito alguno en la gestión de Joe Biden. Al contrario, dijo que su elección es un mandato para revertir la “horrible traición” de los últimos años.

Destacó en la retórica su referencia al Destino Manifiesto de los EU, término acuñado en 1845, tras la anexión de Texas y que justificó el expansionismo territorial de EU, ya prefigurado desde John Quincy Adams, su sexto presidente. Trump la mencionó para señalar que ahora plantarán la bandera de EU en Marte. También llamó la atención su lectura de la historia de EU como una de aventura, audacia y expansionismo sin referencias a los errores y abusos cometidos.

Lo más relevante del discurso fue el listado de los decretos u órdenes ejecutivas que de inmediato comenzó a firmar. Dos de ellos listados al inicio, impactan a México directamente. El primero declara una Emergencia Nacional en la frontera sur. Ello le permite utilizar a las fuerzas armadas y la guardia nacional de los EU en la consecución de la seguridad fronteriza, a la que equipara a la seguridad nacional. Van a ser desplegadas para apoyar a personal de aplicación de la ley, es decir de la Secretaría de Seguridad Interior. Se refirió en diversas ocasiones a la defensa de la frontera, a la necesidad de parar una “invasión” de criminales que EU está sufriendo y a la soberanía. Ningún reconocimiento a la contribución de los migrantes a los EU.

Mencionó la deportación de “extranjeros criminales” sin especificar su definición. Debe ser motivo de gran preocupación para México, la reinstalación de lo que llamó “mi política de Quédate en México”, aceptada por Marcelo Ebrard en noviembre de 2018. Esa política implica el retorno a nuestro país de los solicitantes de asilo, hasta que concluya su proceso. Hay que señalar que EU nunca honró la promesa concluir los juicios de asilo en no más de 6 meses. Además, dio por terminado el mecanismo de solicitud de asilo vía la aplicación CBPOne, por lo que en este momento hay un número indeterminado de nacionales de terceros países en México que ya no podrán plantear sus casos. ¿Qué va a hacer México con ellos? No debería aceptar esa reimposición de “Quédate en México”.

Por otra parte, anunció la designación de los cárteles, incluyendo al venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, para poderlos deportar de manera inmediata y sin juicio.

También dijo que habrá una revisión de las políticas fiscal y comercial de los EU lo que derivará en la aplicación de aranceles y posibles impuestos a las remesas.

Como lo escribí en reiteradas ocasiones: Trump cumpliría sus promesas. Los detalles los conoceremos con el paso del tiempo.

POR MARTHA BARCENA COQUI

@MARTHA_BARCENA

EMBAJADORA EMINENTE

EEZ