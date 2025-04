AMLO frena a Andy

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN se elevó tanto en tan poco tiempo, que perdió el piso y tuvieron que bajarlo y postrarlo en su verdadera condición: “olvídate de ser candidato de Morena en 2030”.

Andrés Manuel López Beltrán y Claudia Sheinbaum

En el rancho de Palenque, no hace mucho, quien se creía el heredero de la Presidencia en seis años, recibió de su propio padre, Andrés Manuel López Obrador, una dosis de realidad.

Andrés Manuel López Obrador

Lo que el ex presidente le puso en la mesa fue aspirar a ser jefe de Gobierno de la CDMX, con la recomendación de que, antes, gane un puesto de elección popular. No más… por ahora.

El golpe en la mesa fue consecuencia de la queja de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ante lo acelerado y ensoberbecido que está Andy y el descontrol que provoca, instruyó que le cerraran los apoyos.

Ha amasado para Morena una bolsa que rebasa los 130 mil millones de pesos e influye lo mismo en el SAT que, en su momento en el IMSS-Bienestar vía sus amigos Antonio Martínez Dagnino y Alejandro Calderón Alipi.

Amílcar Olán

También a través de una red de amigos incondicionales, como Amílcar Olán y Maclovio Yáñez, ha multiplicado recursos que provienen de los hidrocarburos, medicinas y construcción de infraestructura.

Maclovio Yáñez

Pero contra lo que muchos creen y que abona al imaginario colectivo, AMLO no quiere que su hijo sea el beneficiario inmediato de su legado, lo que no implica necesariamente que Andy vaya a obedecerlo.

Ya está muy encarrerado política y financieramente, construyendo incluso alianzas internacionales, que lo ha llevado a buscar acercamientos con los hijos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo que sí parece confirmar la incomodidad de la doctora y la atención que le dio al comentario el tabasqueño, son los hechos de los últimos días: López Beltrán ha optado por un perfil más bajo y no ha ocultado su enojo.

Ahí está el video que se viralizó el 9 de marzo, cuando por estarse tomando fotos con el hijo del ex presidente, los principales morenistas del país ignoraron el paso de su jefa política.

Adán Augusto López

Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco no solo corrieron detrás de Sheinbaum para tratar de darle la mano, sino que se disculparon en sus cuentas de X. Andy ni se inmutó ni se disculpó.

El cambio de señal y la vía libre que salieron de Chiapas hace unos días, podría fragmentar aún más a Morena y radicalizar en exceso a los grupos que desde ahora se mueven en la carrera presidencial de 2030.

Y aquí la caballada no luce flaca. Otra vez las mismas corcholatas: Adán, Ricardo, Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard, a quienes habrá que agregar a Omar García Harfuch y a Luisa María Alcalde.

Por lo pronto.

Arturo Zaldívar

“EU PONDRÁ BAJO revisión la Reforma Judicial”… así titulamos nuestra columna del pasado 6 de febrero y así está sucediendo ya. El gobierno de Donald Trump prepara un paquete de cambios del T-MEC que pondrá en la mesa de discusión en los próximos días. Ya dependerá si la Presidenta Claudia Sheinbaum lo acepta o no para acortar los aranceles de 25% al acero, aluminio y, sobre todo, a la industria automotriz. Ahí destaca la reforma al Poder Judicial que ordenó Andrés Manuel López Obrador. Y no es que busquen certidumbre jurídica para nuevas inversiones. Buscan la protección del Estado de derecho. No aceptan que los mismos políticos que arropan al crimen organizado, y los propios grupos delictivos a los que brindan protección, se adueñen de jueces y magistrados. Así que no le extrañe que el desaseado proceso de elección a cargo del ex ministro Arturo Zaldívar empiece a ser duramente cuestionado en Washington.

Jesús Martínez

UN EJEMPLO DE esa desconfianza de las empresas de EU se está dando en estos días por el pleito de Fox Corporation y Grupo Lauman, y que por lo pronto impidió la transmisión por la televisión ni ninguna otra plataforma más que radio del partido de futbol del América contra el Pachuca este sábado pasado. La controversia lleva meses en tribunales, donde Lauman, dueña de Fox Sports México, reclama los derechos de transmisión de no sólo del equipo de Jesús Martínez, los Tuzos, sino del Club León y Santos. La empresa ha promovido al menos cuatro juicios cuyos resultados favorables el conglomerado de Rupert Murdoch califica de “decisiones judiciales sospechosas y altamente cuestionables”. Por lo pronto el asunto ya escaló a nivel diplomático. Fox, no lo olvide, es el medio favorito de Donald Trump. La embajada que asumió Ronald Johnson ya emitió una queja a la Secretaría de Economía, que comanda Marcelo Ebrard.

José Eduardo Beltrán

SE ACABAN DE consumar cambios en el Consejo de Administración de Pemex. Salieron dos y entraron tres. Llama la atención que en uno es el fin de una concesión que otorgó Andrés Manuel López Obrador y en el otro un revés para el ex presidente y para Adán Augusto López. Estamos hablando, en el primer caso, del retiro de Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, sin duda un guiño que el de Macuspana dio al intelectual de la izquierda, convertido en un férreo defensor suyo, Lorenzo Francisco Meyer Cossío. Y en el segundo, de José Eduardo Beltrán Hernández, su ex cuñado y tío de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, muy cercano también al actual coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Ingresan el michoacano y ex senador perredista Cristóbal Arias, catapultado por Cuauhtémoc Cárdenas, y María del Rocío Vargas y Cecilia Martín del Campo.

Enrique Peña Nieto

HABILÍSIMO PARA ACOMODARSE rápidamente en los nuevos gobiernos, ya sea con el panista Felipe Calderón, el priista Enrique Peña Nieto o el morenista Andrés Manuel López Obrador, el avezado empresario Jack Landsmanas vio en el segundo piso de la 4T tierra fértil para ampliar sus negocios, ahora en el ámbito petrolero y hasta en el arrendamiento de autos al gobierno federal. Su escandaloso charoleo en las dependencias públicas abriéndose paso con el nombre de varios secretarios y funcionarios, llegó hasta Palacio Nacional. Y precisamente desde el Zócalo le llegó a Landsmanas una señal clara de que controle su ambición.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

