Deriva en protesta homenaje póstumo a director de Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí | VIDEO

Empleados y empleadas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado protestaron y abuchearon a funcionarios estatales al realizarse el homenaje de cuerpo presente al fundador y director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, José Miramontes Zapata en el Teatro de la Paz del Centro Histórico de la capital potosina acaecido el pasado sábado.

Luego de las pompas fúnebres en el escenario majestuoso del teatro y tras las participación de oradores de la familia del maestro Miramontes y de la comunidad cultural, le dieron la palabra al secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien llevaba la representación del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona; al momento de subir al escenario retumbaron las rechiflas y hasta un "espontáneo" gritó: "Salud para la Sinfónica".

El motivo de la protesta es que a la llegada del actual gobierno gallardista-Verde a miles de burócratas estatales les fue retirado el servicio médico del IMSS y el privado que algunos tenían, por lo que al término del evento, el secretario general de Gobierno se comprometió a "analizar" la demanda de regresarles la seguridad social.

Funcionarios minimizan las protestas

En entrevista, el secretario de Cultura, el ex alcalde capitalino priísta y ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Mario García Valdez minimizó la protesta y se dijo respetuoso de ella, aunque también la criticó: "En este momento ese no es el tema, ahorita estamos haciendo el velorio al maestro, la despedida, hay momentos para discutir temas del gobierno y ahorita estamos con este asunto", declaró.

En este contexto, también en días pasados tras 30 años de ser la secretaria general murió la lideresa del mayoritario Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), Bernardina Lara Argüelles, quien desde la llegada de José Ricardo Gallardo Cardona protagonizó huelgas y plantones por el despido masivo y la cancelación de derechos adquiridos y actualmente esa central sindical burócrata de encuentra inmersa en la renovación de su Mesa Directiva.