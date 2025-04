Caso Emilia “N”: Exhiben VIDEO del momento exacto en el que su novio sale proyectado de su camioneta en Viaducto

La madrugada del pasado viernes 18 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio conocer que un hombre identificado como Daniel Flores perdió la vida en los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán luego de haber salido proyectado de un vehículo que era conducido por su novia, Emilia “N”, quien luego de lo sucedido decidió darse a la fuga y tras su detención la joven de 23 años de edad ha emitido por lo menos tres distintas versiones distintas, no obstante, hace apenas unas horas se filtró el video del momento exacto del accidente, por lo que se espera que dicha grabación sea clave en el proceso legal.

Estos trágicos hechos ocurrieron en los carriles de Viaducto Miguel Alemán, a la altura de las calles Altadena y Yosemite en la colonia Nápoles y en la grabación difundida en redes sociales se puede apreciar que el hombre que perdió la vida salió proyectado de la unidad justo cuando esta pasaba por una curva previo al entronque con Río Becerra, por lo que el hombre se golpeó contra la barda de contención y contra la cinta asfáltica por lo que el cuerpo quedó tendido sobre los carriles centrales.

Emilia "N" ya fue vinculada a proceso por el delito de Homicidio Culposo Agravado. Foto: SSC-CDMX

Tras lo ocurrido, se puede ver que la mujer detuvo la marcha de la camioneta metros más adelante y se alcanza a apreciar que la puerta del copiloto se abre por unos breves momentos y después se vuelve a cerrar, no obstante, la grabación llega a su fin y ya no se puede apreciar el momento en el que la joven de 23 años huye de la escena, tal y como lo reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), no obstante, apenas unos minutos después del accidente, elementos de la policía capitalina la detuvieron en las calles de Filadelfia y Nebraska.

Emilia y Daniel regresaban de una fiesta

Tras su detención, Emilia “N” declaró que estuvo con Daniel en una fiesta y al salir de esta era él quien conducía la camioneta, pero tuvieron un percance vehicular en el que se dañó la puerta del copiloto, por lo que decidieron cambiar sus posiciones y debido a que la puerta ya no funcionaba bien esta se abrió cuando circulaban por los carriles centrales de Viaducto por lo que el hombre salió proyectado, no obstante, se sabe que posteriormente emitió otras versiones distintas, en las que, incluso, negó tener un vínculo sentimental con el occiso y señaló que otras personas podrían estar involucradas, sin embargo, serán las autoridades capitalinas las encargadas de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer la situación.

Tras lo ocurrido, Emilia “N” ya fue vinculada a proceso señalada de presuntamente haber cometido el delito de Homicidio Culposo Agravado y deberá permanecer en prisión preventiva en el Penal de Santa Martha Acatitla en espera que concluyan las investigaciones complementarias para posteriormente esperar la resolución de las autoridades a cargo del caso.