Katy Perry promete recompensar a sus fans en Guadalajara tras cancelar su concierto

Los fans de Katy Perry de Guadalajara sufrieron una dura desilusión cuando se confirmó la cancelación de las fechas que tenía programadas en suelo tapatío. La estadounidense estaba programada para presentarse el 1 y 2 de mayo en la Arena Guadalajara, pero recientemente se confirmó que los dos conciertos se cancelaban, por lo que los planes de miles de personas iban a cambiar. Ante esta noticia, la cantante decidió mandarle un mensaje a todos sus seguidores en la perla tapatía.

La intérprete de 'Roar' decidió mandarle un mensaje a todos sus fans y aseguró que va a recompensarlos más adelante. Lo que es una realidad es que este 1 y 2 de mayo no se presentará en la capital de Jalisco. Katy decidió mandarle un mensaje a sus fans en sus redes sociales, donde dejó claro que a pesar de no ser un tema que tenga que ver con ella o su equipo de trabajo, buscará la forma de compensar a sus fans en suelo tapatío.

"Ojalá pudiera arreglar esto, pero está fuera de mi control. Ustedes significan mucho para mí y hemos compartido un camino tan hermoso que estaré pensando en cómo puedo crear algo especial para los fans de Guadalajara en el futuro. Los quiero a todos", se puede leer en su cuenta de Instagram.

Cancelan los conciertos de Intocable, Carlos Rivera y Katy Perry en Guadalajara: así puedes solicitar la devolución de tus boletos

Katy Perry prometió hacer algo especial para los fans de Guadalajara (IG: katyperry)

Los motivos por los que se cancelaron los conciertos en Guadalajara

La empresa encargada de organizar el evento sacó un comunicado de prensa donde se expresaron los motivos por los que no se iban a realizar los eventos el 1 y 2 de mayo. Después de la publicación por parte de Zignia, Katy Perry también explicó que su equipo de trabajo no pudo hacer nada para mantener la presentación en la Arena Guadalajara, ya que no era seguro para ella y para todos los asistentes al evento con el que se iba a iniciar el quinto mes del año.

Después de que la empresa que organizaba el evento dejó claro que no era seguro realizar el evento, Katy Perry dio su versión y confirmó que mandó a su equipo de trabajo y realizaran un seguimiento de lo que se estaba haciendo en la Arena Guadalajara. Lamentablemente no estaba lista y no era seguro presentarse, por lo que tuvo que cancelar los eventos.

"La semana pasada envié a mi equipo a la Arena para asegurarme de que no pudiéramos hacer nada para evitarlo, pero cuando llegaron, fue evidente que el recinto no estaba listo ni era seguro para recibir mi concierto ni al público", se lee en la historia que compartió Katy Perry junto al comunicado.

La cancelación fue por la seguridad de todos los asistentes (IG: katyperry)

Proceso del reembolso de los boletos

Para todos aquellos que adquirieron los boletos para los conciertos de Katy Perry, Zignia Live detalló cómo podrán realizar el proceso de reembolso, incluyendo los cargos por el servicio. Les dejamos los pasos a seguir para que les devuelvan el dinero invertido en el evento que se iba a realizar en la Arena Guadalajara.

Los que compraron los boletos en taquilla física se debe acudir al punto de venta con el comprobante de compara para realizar la devolución.

Los que compararon en línea deberán seguir el proceso que se encuentra en el sitio web de la boletera.

Zignia explicó los motivos de la cancelación y los procesos para las devoluciones (IG: arenagdlmx)

Los que tienen boletos para la Ciudad de México deben estar tranquilos, ya que las fechas en la capital mexicana siguen en pie, por lo que no deben tener preocupaciones por una posible cancelación. Se tiene que recordar que los conciertos se realizarán en la Arena CDMX el 23 y 26 de abril.