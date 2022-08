Estos son los 5 perfumes de mujer que dejan su huella

Los perfumes que dejan su huella son específicos, por lo que hoy te traemos un listado con esa fragancia que dará que hablar y enamorará a más de una persona. Ser mujer en pleno 2022 demanda ocuparse de todo el kit de belleza, que incluirá maquillajes y aromas genuinos, y para diferenciarnos del resto tendremos que saber cuáles son esos olores que dejarán el aura al pasar. En consecuencia, te diremos cuáles son las 5 mejores.

La primera fragancia sugerida es Velvet Mimosa Bloom, de Dolce & Gabbana. Se trata de un aroma que desprende la energía del sol y es cálido por demás, con luminosidad y un toque empolvado cítrico gracias a sus notas de narciso, neroli y bergamota. Es perfecto para aquellas personas con maratónicas jornadas de trabajo que desean mantenerse refrescadas.

Otro de los perfumes de mujer que dejarán su huella al caminar es Anais Anais, de Cacharel, que está compuesto por más de 300 notas florales diferentes, desde las más verdes a las más intensas. Se trata del lirio, la madreselva, la rosa, la vainilla y el almizcle. Además, según especialistas, una fragancia que no podrá faltar es Aire, de Loewe. Es un agua de colonia elegante y ligera, con carácter y duración en la piel. Tiene una salida cítrica de limón, su corazón de jazmín y su fondo de sándalo.

Si hablamos de perfumes icónicos, debemos mencionar el 212 Heroes For Her, con semblantes de juventud y libertad, es perfecto para la mujer del siglo XXI. La fragancia está envuelta en un packaging ideal para coleccionistas y está elaborado con su totalidad de ingredientes veganos, de origen sostenible y no testeado en animales. Y su fuerte son sus acordes cítricos que abrirán la composición con toda su frescura, mientras que en el corazón encontramos la sensualidad de las flores blancas y las peonías.

Foto: Pixabay

Finalmente, si una mujer quiere dejar su huella, tendrá que conseguir el Eau de Parfum, la primera fragancia creada por Carolina Herrera, en 1988. Es uno de los perfumes emblemas de la marca y cuenta con un estilo atemporal y lleno de elegancia, que se deja sentir a la perfección en sus notas de jazmín, nardo floral y sándalo.