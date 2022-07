Clavicut el corte de cabello ideal para mujeres de 20 a 50 años

Las melenas largas no han pasado de moda, pero si algo nos han demostrado los nuevos looks de famosas, royals y modelos es que lo corto está en tendencia; tan sólo basta con recordar las tendencias con las que inició el año en el que los bob y pixie tuvieron un gran protagonismo para cambios de look y si bien es cierto que se mantienen como los favoritos, el verano abrió paso a nuevos estilos con los que la cabellera se comienza a dejar larga, pero no demasiado y es por ello que el corte de cabello clavicut comienza a ganar mucha popularidad.

Además de tener muchas ventajas para quien apuesta por este corte de cabello, se sabe que el clavicut es una de las alternativas más favorecedoras para todo el mundo y es que no sólo ayuda a estilizar el rostro y darle volumen a la melena, sino que también ayuda a mantener en tendencia a las mujeres de entre 20 y 50 años. Y es que el resultado final da un efecto que encaja perfecto con el verano, además que ayuda a crear una imagen más sensual y a la vez elegante con la que nunca te verás desarreglada, por si fuera poco, es muy rejuvenecedor.

Las capas ayudan a dar volumen. (Foto: Pinterest)

El clavicut no es nada nuevo, pues ha sido el favorito de décadas pasadas y probablemente su máximo auge fue durante los años 90's, con lo que se confirma una vez más que lo retro está de moda. De hecho, la reina Letizia de España sorprendió hace unas semanas con este icónico corte con el que demostró que es la opción perfecta para traer al rostro ese aire juvenil de los 20 años y una imagen más madura y sensual, perfecta para quienes tienen menos de 50. Así que si estás buscando un nuevo look, esta es la tendencia ideal.

¿Cómo pedir el clavicut a mi estilista?

La mejor parte de esta nueva tendencia es que es perfecta para quienes quieren dejarse crecer el cabello o despedirse de la cabellera XXL, pero sin tener que sacrificar todo el cabello para llegar a un pixie, pues con esta alternativa, lo ideal es apostar por un largo intermedio y el resultado es fantástico, sobre todo si se consiguen icónicos looks en los que el pelo sea un complemento más para agregar estilo, elegancia y sofisticación sin importar la edad.

El largo perfecto es a la altura de las clavículas. (Foto: Pinterest Léia stevanatto)

También se puede agregar un fleco largo. (Foto: Pinterest Marjut Elisa)

El largo perfecto para este estilo de cabello es a la altura de la clavícula, por supuesto, siempre cuidando el tipo de pelo, pues si se trata de una melena rizada, lo ideal será dejarlo un par de centímetros más abajo, en caso que los rizos se "suban" con el paso de las horas. Claro que no es lo único por lo que resalta, ya que también permite enmarcar el rostro con los famosos mechones delanteros que tanta sensación han causado en los últimos meses.

Por otro lado, la parte trasera del corte es la sensación y se puede lucir en dos estilos opuestos, uno ligeramente más corto por detrás, casi tocando la nuca y, el otro, manteniendo el mismo largo que el resto de la melena, es decir, a la altura de las clavículas. Cabe destacar que también se pueden agregar capas para dar más volumen y lucir a la moda, pues esta última también es una de las grandes tendencias para el cabello del 2022.

Como contamos arriba, se trata de un corte de cabello muy favorecedor, especialmente para mujeres de 20 a 50 años, además que es ideal para aquellos rostros redondos y cuadrados, ya que su caída (acompañada por una raya en medio) es perfecta para alargar el rostro visualmente. Asimismo, para este rango de edades ayuda a que las facciones de la cara se suavicen y crear un efecto muy femenino y rejuvenecedor.

Los flecos rectos son ideales para renovar el corte. (Foto: Pinterest Fab Mood)

