De calabazas a fantasmas, estas son las tendencias para llevar las uñas más aterradoras en Halloween

"This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night", ¿reconoces esta canción?, ya se convirtió en una de las más virales en redes sociales y la razón viene porque estamos a días de entrar a octubre, el mes más aterrador del año y perfecto para conquistar el mundo de la moda y la belleza. Entre las búsquedas de redes sociales ya destacan ideas para disfraces, maquillajes o delineados espeluznantes; sin embargo, no es lo único que ha causado furor en la red.

Pues el estilo que recupera el terror de Halloween no sólo se lleva en los disfraces o maquillajes, sino hasta en el más mínimo detalle y es por ello que todos los años la manicura también gana un protagonismo importante; es por ello que en esta ocasión te compartimos algunos diseños de uñas originales, terroríficos e incluso con un toque más cute con los que podrás imponer moda y recuperar algunas de las tendencias preferidas de la temporada.

Los gatos negros no pueden faltar, en especial si tu disfraz es de bruja. (Foto: Pinterest Amal)

Calabazas y fantasmas, los símbolos más populares

Algo que debes de tomar en cuenta es que aún si eres amante de un estilo minimalista, hay ciertos aspectos que tienes que llevar por regla general, entre ellos destaca que en las uñas se tracen a mano alzada algunos de los símbolos de la temporada como pueden ser los fantasmas, gatos negros, calabazas o arañas, por mencionar algunos. Una de las mejores partes es que a la hora de crear tu manicura puedes apostar por uno solo o varios elementos.

Asimismo, siempre se pueden llevar diseños minimalistas en los que los símbolos pasen desapercibidos o ideas más elaboradas en las que las uñas se roben toda la atención, ya sea por estar repletas de elementos o por los colores.

Unas uñas muy elegantes con un toque fantasmagórico. (Foto: Pinterest Bella)

¿Añadirías brujitas a tu manicura? (Foto: Pinterest Prada & Pearls)

Uñas de Halloween con manicura francesa

Como te hemos contado en varias ocasiones, la manicura francesa se resiste a irse de las tendencias de manicura del año y la hemos visto transformarse a un diseño que lleva diseño, por lo que Halloween es el pretexto perfecto para recuperar este tipo de ideas. La buena noticia es que cada quien las puede hacer totalmente suyas.

En el siguiente diseño destaca una manicura francesa invertida gracias al toque de las calabazas; mientras que para un estilo más original siempre se puede apostar por aplicar una base nude y dejar los símbolos para las puntas de las uñas, procurando que siempre los dibujos queden muy finos y no abarquen demasiado espacio.

Para el estilo minimalista también puedes llevar un mismo elemento en todas las uñas. (Foto: Pinterest Fer Rodríguez)

Cada uña puede llevar elementos distintos. (Foto: Pinterest Shay)

Uñas sangrientas (o efecto zombie)

¿Alguna vez te has preguntado cómo son las uñas de los zombies?, según muchas personas, deben ir podridas y con un poco de sangre de sus víctimas y para aquellas personas que buscan las ideas más aterradoras, no deben dejar pasar esta tendencia. Para lograrla basta con gotear esmalte rojo sobre la superficie de las uñas para que las "gotas de sangre" queden más naturales.

Por supuesto, no es la única alternativa y según hemos visto, llevar las uñas blancas y chorrear la sangre desde las cutículas es una excelente alternativa, además que así se dará la sensación que son las manos las que están sangrando.

¿Las usarías? (Foto: Pinterest Sol)

¡Llévalas con todos los estilos y técnicas!

Una de las mejores partes de llevar las uñas con temática es que siempre se pueden lucir los estilos, técnicas y aplicaciones que más te llamen la atención (estén o no de moda) y la clave para que presumas las mejores manos con inspiración de Halloween es llenarlas de símbolos y color, así que no dudes en experimentar.

Algunas ideas con las que sin duda causarás sensación es aplicar una capa de glitter, el efecto preferido de famosas como Belinda, en colores que se asocien a la temporada como puede ser el negro, morado o naranja y posteriormente llenar las uñas con fantasmas, arañas o calabazas. La mejor parte es que un diseño como este combinará con todo tipo de disfraces.

¿En qué color las llevarías? (Foto: Pinterest The Glossy Chic)

Por supuesto, no es la única alternativa y efectos como el de espejo también te pueden ayudar a lucir una manicura preciosa y si buscas que los fantasmas luzcan más cute que terroríficos, colores como el rosa oro serán una de las mejores opciones, además que tus manos lucirán muy elegantes y femeninas.

Finalmente, una de las tendencias que nunca pasa de moda es llevar las uñas con efecto mate y para causar sensación esta temporada de Halloween puedes decorar tus uñas con tu diseño preferido y al finalizar aplicar una capa de esmalte mate para erradicar todo rastro de brillo.

El efecto espejo no puede faltar esta temporada. (Foto: Pinterest Andrea Pérez)

Lleva las uñas sin brillo. (Foto: Pinterest AranzaDrive)

SIGUE LEYENDO

Los 3 maquillajes más espeluznantes que puedes llevar en las fiestas de Halloween

Lisa de Blackpink lleva las uñas efecto arcoíris ideales para tu próxima manicura

¡Adiós manicura francesa!, las uñas con diseños de ojos turcos son la nueva tendencia