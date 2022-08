Uñas espejo, la tendencia futurista de manicura ideal para este otoño

El otoño nos tiene preparadas muchas tendencias en lo que respecta a moda y belleza, pero si nos centramos en la manicura las opciones son infinitas y si en otras ocasiones te hemos contado sobre la fiebre que van a causar los diseños en uñas cortas, hoy no podemos pasar por alto el efecto espejo con el que tus manos no sólo lucirán preciosas y muy glamurosas, sino también con un toque futurista que seguramente no querrás dejar en los próximos meses.

Y es que si durante el verano vimos los mejores diseños con glitter, el brillo se transformó para el otoño, esta vez con un destello uniforme sobre toda la superficie de la uña; la mejor parte es que esta tendencia de manicura se puede adaptar a todos los gustos y estilos, ya que el efecto espejo no significa que se deban llevar en un tono metálico y con ello tener un mejor reflejo, sino que los manicuristas lo han dejado claro: ¡Se puede aplicar en todos los colores que te imagines!

En dorado lucen preciosas. (Foto: Pinterest Reign)

¿Las usarías? (Foto: Pinterest Dafne Miranda)

Así que si eres amante de llevar unas uñas perfectas y decoradas todo el tiempo, sin duda debes de probar esta idea que ya es viral en redes sociales. Cabe destacar que la fiebre por las uñas espejo ya se veía venir, pues no es más que la evolución de los colores metálicos que vimos desde la primavera tanto en ropa, accesorios y esmaltes. De hecho, una de las primeras en llevar manicuras casi con acabado de espejo fue Dua Lipa, quien pasó por tonalidades como el dorado y el morado metálico; mientras que Ángela Aguilar las llevó en un azul eléctrico.

Para el otoño esta tendencia evolucionó a un acabado más perfecto justo para lograr la tendencia futurista que encaja a la perfección con otras tendencias de moda que veremos en la temporada como es el estilo "Motomami" que impuso Rosalía este año. A pesar de ello, las uñas espejo no sólo lucen bien con esta tendencia, pues también es posible que te ayuden a lucir de lo más elegante y sofisticada así que no temas en experimentar.

En lo que respecta a las formas de las uñas, este efecto cromado se ha visto en todas las posibles y así como se pueden llevar en las uñas más cortas y naturales, las divas de la moda y belleza nos han demostrado que en uñas largas también lucen perfectas. Por supuesto, puedes jugar con las puntas y dejarlas cuadradas, redondeadas e incluso más puntiagudas. El truco está en elegir el diseño que mejor se adapte a tu estilo.

Puedes lucir el efecto sólo en las puntas. (Foto: IG @nail_fashioned)

El negro y el glitter son excelentes combinaciones. (Foto: Pinterest Viktorrriiiaa)

Hemos de advertir que los diseños de este año han presumido que lo ideal es tener el acabado en todas las uñas, pero eso no es impedimento para experimentar y combinarlo con otras tendencias en uñas, siempre y cuando sean de la temporada. Un ejemplo perfecto es combinar un efecto mate con el espejo, usar los colores de temporada como los cálidos o pastel, pues este efecto se puede lograr con todo tipo de colores.

A pesar de ello, nuestra recomendación es apostar por los tonos fucsia o rosados con los cuales sumarte al Barbiecore que ha conquistado hasta el más mínimo detalle del año, así como combinarlas con diseños en 3D e incluso mezclar el efecto de espejo con otras tendencias parecidas como las uñas tornasol.

Luce tus colores favoritos. (Foto: Pinterest Mariela Peña)

