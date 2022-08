La tendencia Barbiecore llega a las uñas con los diseños más bonitos y femeninos

"I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic", es una de las frases más virales del momento, pues la tendencia Barbiecore -que toma como referente de la moda y belleza a esta muñeca- es la preferida del año y ha llegado a todos los aspectos imaginables. Si bien es cierto que tras las primeras fotos de Margot Robbie caracterizada como este icónico personaje trajo como resultado todo tipo de look con vestidos, pantalones y trajes de baño en color rosa, ahora la fiebre ha alcanzado los diseños de uñas.

Pues todas las amantes de la moda saben mejor que nadie que un buen look nunca está completo si no se luce con el maquillaje ideal y con el diseño de uñas más bonito, por lo que no sorprende ver que la tendencia Barbiecore ahora se lleva hasta en el mínimo detalle que ayude a resaltar esos lados muy femeninos que toda mujer desea, sobre todo durante la temporada veraniega. Aunque hemos de advertir que la fiebre por parecerse a Barbie no acabará el próximo mes de septiembre, sino que se quedará hasta la temporada otoño-invierno 2022.

El Barbiecore se puede llevar con tonos nude. (Foto: Pinterest Steph)

Y esa es la razón por la que las amantes de tener una manicura perfecta deben buscar los diseños más bonitos y femeninos con los cuales decir "I'm a Barbie girl" y con ello lucir al último grito de la moda. Aunque esta tendencia no es del agrado de todo el mundo por la "mala fama" que suele acompañar al color rosa, no se puede negar que es perfecta para lucirse en todos los tipos de estilos, desde los más chic y elegantes, hasta los más sencillos, discretos y minimalistas.

Así que no hay pretexto alguno para no lucir el Barbiecore en las uñas y causar sensación; es por ello que en esta ocasión te compartimos las ideas más virales del momento en las que el fucsia y los diversos tonos de rosa están causando furor. Por supuesto, el llevar este estilo no quiere decir que hay que renunciar a otros de la temporada, pues al combinarlos se obtienen resultados preciosos.

Para las más discretas, pueden apostar por aplicar una base nude y dejar el color rosado para las puntas en un estilo francés en el que se pueden formar contornos de dos o más tonos como se aprecia en el diseño anterior. Aunque esto no significa que hay que aplicar el mismo modelo en todas las uñas, pues se puede dejar para cuatro uñas y dejar el color intenso para el dedo anular, una de las alternativas más elegantes y discretas.

La forma de almendra en las uñas ayuda a dar un toque muy femenino y elegante. (Foto: Pinterest We don't ccare)

Las uñas francesas son tendencia desde la primavera. (Foto: Pinterest Sarixuuu)

Dos tonos son perfectos para esta tendencia. (Foto: Pinterest We Heart It)

Para seguir con los diseños de uñas más discretos, la siguiente opción es perfecta, y que retoma una de las tendencias más virales del año al agregar ondas delgadas, mismas que se han popularizado desde la primavera pasada. Si buscas este tipo de modelos siempre puedes apostar por dejar la uña al natural, o bien, aplicar una base lechosa y sobre ella comenzar a trazar las líneas curva en todas las direcciones.

Asimismo, esta tendencia se ha popularizado por combinar uno o más colores que, en el caso del Barbiecore, se puede lucir en rosa pastel y blando y el resultado será muy glamuroso a pesar de lo minimalista. También al apostar por lo "menos es más", un diseño muy romántico y femenino con corazones en un color fucsia son la mejor opción y que sin duda al ver el diseño inmediatamente se piensa en Barbie.

La mejor parte es que es muy fácil de recrear y para ello basta con aplicar una base rosa pastel en las uñas y con ayuda de un pincel delgado trazar corazones en todas las alturas, pero esta vez con un esmalte fucsia o rosa mexicano, ya que el contraste ayudará a resaltar el diseño.

Este es el diseño más viral del año. (Foto: Pinterest L&M Kee)

Las puntas cuadradas son perfectas para el Barbiecore. (Foto: Pinterest aesthetics)

El Barbiecore tiene como protagonistas a los corazones, pues se trata de uno de los símbolos con los que se asocia a la muñeca rubia y de ojos azules, por lo que en redes sociales circulan todo tipo de diseños con su forma, pero la creatividad es el límite para sumarse a la tendencia y otra alternativa es lucirlos en una hilera en una sola de las uñas.

Como se observa en el siguiente diseño se puede aplicar una base blanca con los corazones en rosa pastel, un tono que se debe de aplicar como base en la uña del meñique y del pulgar; mientras que en el anular se puede aplicar un rosa con brillos para incrementar el estilo inspirado en Barbie.

Los anillos también ayudan a complementar la manicura. (Foto: Pinterest Kirbys nails)

Otra alternativa que también está causando sensación en la red es apostar por un rosa neón y es que este color tan intenso, así como otros más, se han convertido en los favoritos del año y qué mejor que lucirlos en la manicura; sin embargo, se trata de una propuesta muy sencilla en la que sólo el tono vibrante es el protagonista.

Algo que es importante señalar tras ver todos los diseños anteriores es que para llevar el Barbiecore las tendencias apuntan a que las uñas deben llevarse largas y de punta cuadrada, pues ayuda a dar un toque muy femenino, pero no es la única forma de lucirlas, pues circular, o mejor conocida como almendra, ayuda a darle una imagen más bonita y elegante a las manos.

Por supuesto, en uñas cortas, como es el caso de la siguiente idea, puede ayudar a lucir sensacional y son perfectas para aquellas personas que por trabajo u otras cuestiones no pueden llevar unas uñas muy largas.

Los colores neón son la gran sensación del año. (Foto: Pinterest Quartz)

