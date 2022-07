5 diseños de uñas con piedritas que puedes usar estas vacaciones

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, pues con el fin del curso escolar se pueden realizar escapadas para disfrutar de los días más calurosos del año, en los que no pueden faltar looks icónicos como los que te hemos presumido en otras ocasiones; sin embargo, quienes son amantes del estilismo y la belleza sabrán que para lucir a la moda no basta la ropa, pues también es necesario un maquillaje perfecto e incluso el diseño de uñas más viral.

Es por ello que en esta ocasión te contamos todo sobre los diseños de uñas con piedritas que están causando sensación en las redes sociales e incluso quienes prefieren looks más naturales se están animando a lucirlas, pues el resultado es precioso, glamuroso y muy femenino. Además, el brillo que se logra al agregar esta tendencia es perfecto para sumarse a la vibra y energía del verano, pues desde la playa la manicura brillará como nunca.

Por supuesto, existen múltiples opciones para lucir alguno de estos diseños esta temporada y se puede llevar desde algo discreto en color nude y piedritas plateadas, hasta aquellas propuestas coloridas tanto por el esmalte como por los brillosos cristales que adornan las uñas. Todo lo anterior hace de esta tendencia la opción magnífica para todas las edades y estilos, pues así como las uñas largas son la gran sensación, las cortas comienzan a ganar mucha popularidad.

Uñas nude

La tendencia favorita de este verano es llevar las uñas en color nude, pero dejando atrás aquellas propuestas en mate, ya que lo de hoy es apostar por el color y para ello basta con aplicar un barniz transparente con el cual renovar el estilo. Asimismo, para el toque final hay que agregar piedritas sobre toda la superficie de las uñas, aunque si se prefiere, se puede apostar por sólo dejarla en una uña.

En cuanto a los colores de temporada hay muchas opciones para elegir, ya sea al agregar piedritas plateadas para un estilo más neutral o apostar por aquellos cristales coloridos que además ayudan a dar un efecto tornasol.

Así puedes llevar el color de la forma más sutil. (Foto: Pinterest Amabilia Colomo)

Y para las más discretas sólo en algunas uñas (Foto: IG @luu_nailsalon)

Punta francesa en Very Peri

El color del 2022, según Pantone, es el Very Peri y no puede faltar en los diseños de uñas más virales, pero el truco está en evitar rellenar toda la superficie de la uña con este tono, sino dejarlo sólo en las puntas, muy al estilo francés. Este pequeño detalle ayudará a que cualquiera luzca a la moda, pues es una de las grandes tendencias del año.

Asimismo, el combinar con un tono nude puede favorecer mucho a que el Very Peri luzca más y para esta idea, la pedrería plateada es la mejor opción.

Las piedritas no deben seguir ningún patrón. (Foto: Pinterest Jessica Potts)

Diseños Barbiecore

La fiebre por los looks inspirados en Barbie es la gran sensación del año y para quienes quieren lucirlo, pero no en ropa, unas uñas muy femeninas y en varios tonos de esmaltes rosas ayudará a lucir en tendencia. Al igual que con los diseños anteriores, se puede apostar por dejar el color sólo en las puntas y un nude para el resto.

Asimismo, esta idea demuestra que no es necesario llevar demasiadas piedritas en las uñas, sino que un máximo tres se logra la tendencia veraniega ideal para conquistar las vacaciones.

El rosa también se puede llevar en un tono neón. (Foto: Pinterest fashionchaser)

Con cristales

En cambio, para quienes buscan que sus uñas no sean el centro de atención, pueden apostar por una base blanca lechosa y sobre ella crear un efecto de cristales, prestando especial atención a las puntas; mientras que para la colocación de los pequeños diamantes, no hay mejor alternativa que la zona que rodea a las cutículas.

Este diseño se puede lucir durante todas las vacaciones o en cualquier evento importante, como es el caso de una boda.

El diseño con piedritas más elegante. (Foto: Pinterest Wedding Forward)

Y para las más discretas...

Finalmente, para quienes prefieren un estilo más discreto, unas uñas nude y con la punta blanca al estilo francés será la mejor opción; mientras que las piedritas se puede apostar por dejarlas para una sola uña y de una forma muy sutil en la que destaque la elegancia que muchas veces se busca durante las vacaciones.

Este es el diseño de uñas favorito en redes. (Foto: Pinterest Dony)

