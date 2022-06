Uñas rojas, la tendencia que no te puedes perder este verano, según Ángela Aguilar

Uno de los secretos de Ángela Aguilar para siempre lucir perfecta es prestarle especial atención a los detalles más pequeños que le ayudan a marcar su estilo único y además a imponer tendencia. Por supuesto su icónico corte de cabello y maquillaje con delineado negro o labios rojos, no son su única marca personal, ya que incluso ha logrado robarse las miradas con sus manos, en las que siempre luce manicuras perfectas como su último diseño de uñas rojas.

En más de una ocasión Ángela Aguilar ha impuesto tendencia con los diseños de uñas que luce, pues aunque en la mayoría de los casos se trata de un solo color, es cuestión de esperar un par de días para ver esa misma manicura en muchas de sus fans e incluso hasta en otros rostros conocidos como es el caso de influencers y famosas. En esta ocasión, la cantante dio una importante demostración que para este verano lo ideal es usar el color más llamativo y elegante.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "En realidad" mostró su nuevo diseño de uñas en las que no sólo destaca un color intenso, sino también un tamaño largo con el que la famosa de 18 años puso fin a la era de las uñas cortas como sinónimo de elegancia, pues su reciente manicura destaca por llevar un largo de al menos el número tres y con punta cuadrada, dos aspectos que lucen muy elegantes y con un toque juvenil.

Así lucen las uñas perfectas para la temporada. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Este diseño de uñas en rojo no sólo es perfecto para el verano, sino también para todas las edades, pues así como da una imagen elegante, ayuda a rejuvenecer a quien las luce, ya que aunque no se trata del color preferido de muchas personas, quienes se atreven a llevarlo consiguen ese lado juvenil y coqueto, con lo que se crea el balance perfecto de la temporada. Por supuesto, hay algunas cosas que se deben considerar y Ángela Aguilar dejó ver algunos guiños.

Por un lado, se debe tratar de encontrar el tono perfecto que, en el caso de la hija de Pepe Aguilar, debe ser el más intenso y brillante que haya, pues esto es justamente lo que ayudará a estar en tendencia y a sumarse a la energía del verano, una temporada en la que se acostumbra usar los colores más encendidos, sobre todo este 2022 en el que los neón son la gran sensación del momento.

Cabe destacar que tras aplicar el color adecuado para recibir la energía veraniega, se puede aplicar una capa de barniz transparente con la cual hacer que la manicura brille más que nunca; mientras que para seguir las tendencias del momento, también se debe tomar en cuenta que ni las uñas muy cortas ni muy largas están de moda, por lo que se debe procurar que sean ligeramente alargadas, aunque esto depende de los gustos personales.

Este diseño luce perfecto con todos los looks. (Foto: IG @angela_aguilar_)

En el caso de Ángela Aguilar destaca una forma cuadrada y con un largo de al menos el número tres, una combinación perfecta para hacer lucir como nunca las manos, mientras que los dedos lucen más alargados y estilizados que nunca. Aunque no dudamos que este diseño de uñas luzca magnífico con los looks más elegantes, la intérprete de "Ella qué te dio" también demostró que lucen perfectas con el look más casual en colores encendidos.

Diseños de uñas como estos se han popularizado en los últimos meses, pues aunque las técnicas en 3D o minimalistas están en tendencia, muchas celebridades como Dua Lipa han causado furor en la red por llevar un sólo tono y sin mayor detalle; de hecho, el rojo no sólo se ha impuesto para este verano, ya que los esmaltes metálicos también tienen gran popularidad y de hecho la propia Ángela Aguilar los lució a principios de este año.

