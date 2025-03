A capilla, embotelladoras de agua

TERRIBLE REVÉS JUDICIAL acaba de recibir Niagara Bottling. La embotelladora norteamericana de Andy Peykoff se enfrenta a la pérdida del permiso para embotellado de agua de su planta en Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México.

Andy Peykoff e Ignacio Caride. Arte: Miguel Zúñiga

Como le comenté anteriormente, esta planta embotelladora de agua es la más grande de México pues cuenta con autorización para embotellar casi tres mil millones de litros anuales en una de las zonas con mayor escasez del vital líquido.

Sin embargo, desde el inicio de sus operaciones en la entidad que gobierna Delfina Gómez, la transnacional se ha visto sumergida en continuos conflictos sociales con los núcleos poblacionales vecinos, así como con colectivos campesinos.

Delfina Gómez. Arte: Miguel Zúñiga

Los habitantes de la zona alegan que los dos pozos profundos con los que cuenta Niagara Bottling reducen drásticamente la disponibilidad de agua en la región.

Ante esta problemática, un colectivo agrario solicitó un amparo y a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México del Poder Judicial de la Federación, Pamela López Swain, se le asignó este juicio.

De manera sorpresiva, la juzgadora ordenó la clausura de la planta embotelladora hasta que no se dicte sentencia, precisamente para proteger los derechos de acceso al agua de los núcleos poblacionales.

Y como no hay fecha que no se cumpla, hace unos días la togada dirimió la controversia otorgando el amparo al grupo agrario.

El efecto de la sentencia es para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) constate la disponibilidad real y efectiva de agua en la zona de Soyaniquilpan de Juárez.

Y en caso de que ésta sea insuficiente, proceda de inmediato a cancelar el permiso de la embotelladora extranjera.

Desde luego, la transnacional norteamericana aún puede impugnar esta determinación con el fin de que un tribunal la revoque, en el mejor de los casos, o simplemente retardar su cumplimiento, en el peor de sus escenarios.

Y, seguramente, este precedente no pasará inadvertido para las empresas Costco, que comanda Rigoberto Rosales, y Walmart, que preside Ignacio Caride, pues Niagara Bottling les manufactura el agua embotellada bajo las marcas Kirkland Signature y Great Value, respectivamente.

Si el tribunal revisor confirma la sentencia de amparo, ambas empresas del mercado minorista tendrán que buscar un nuevo proveedor, tarea nada fácil, pues la zona centro del país se encuentra sujeta a un crítico estrés hídrico que provoca la falta de disponibilidad de agua para la apertura de nuevas operaciones comerciales del sector cervecero, refresquero y de embotellado de agua.

No obstante, se espera que esta sentencia también abra el camino para nuevos amparos contra los permisos otorgados a las empresas de estos sectores de la industria, pues no son pocos los reclamos sociales en torno a las operaciones de este tipo de plantas que acaparan el preciado líquido en detrimento de las zonas habitacionales.

Efraín Morales. Arte: Miguel Zúñiga

En un absurdo cinismo, los grandes consorcios industriales obtienen de la comisión que dirige Efraín Morales autorizaciones para extraer volúmenes descomunales de agua mientras las zonas populares contiguas a esas mismas plantas son abastecidas con pipas pagadas por los propios habitantes.

Las que también deberán estar atentos al resultado de este litigio son los demás titanes del embotellado de agua como Ciel, Epura y Bonafont.

Víctor Manuel Castro. Arte: Miguel Zúñiga

LA TEMPORADA DE calor provocó que gobiernos estatales como el de Víctor Manuel Castro en Baja California Sur, analicen ya la posibilidad de apegarse a la declaratoria de emergencia por desastre natural a fin de obtener recursos adicionales de la Federación y aminorar el impacto de la sequía en el sector ganadero. Mientras tanto están en negociaciones para recortar gastos de su Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agrónomo y mandar esos recursos justo a la actividad de la ganadería. Parece ser que la inversión de 20 mil millones de pesos anunciada por el gobierno federal para proyectos de agua este año no será suficiente, pues también en el sureste expertos en la materia han dado cuenta de la necesidad de conseguir otros 17 mil millones de pesos adicionales para la problemática hídrica sólo de esa región.

David Monreal. Arte: Miguel Zúñiga

GRUPOS OPOSITORES A la construcción del viaducto elevado en la ciudad de Zacatecas consiguieron una suspensión provisional para la obra del Juzgado Tercero de Distrito en esa entidad, luego de demostrar incumplimientos legales y administrativos, como la omisión de 42 de los permisos municipales requeridos o la permanencia de altos riesgos en materia de seguridad por el paso de un gasoducto en esa misma zona. Lo anterior se suma a las demandas ciudadanas que desde 2023 recaen sobre el gasto de casi tres mil 700 millones de pesos que representa la estructura vial, dinero con el cual, aseguran los zacatecanos, se podrían atender problemáticas más urgentes como pobreza, salud, educación y migración. El gobierno de David Monreal deberá responder en breve para continuar con lo que considera es su legado de modernidad en el estado.

Kelly Daugherty. Arte: Miguel Zúñiga

SIX FLAGS MÉXICO cumplió 25 años y este viernes inicia su celebración inaugurando el “Spring Celebration”, un festival que incluye el desfile Legacy Parade, que contará con ocho carros alegóricos que representan la diversidad cultural de los pueblos del parque, sitios donde también habrá espectáculos, además de Esencia Noche Espectacular, un show de 300 drones, fuegos artificiales y láseres que celebra la historia de Six Flags. A la inauguración vienen del corporativo en Estados Unidos Kelly Daugherty, vicepresidenta de Entretenimiento, y Trent Turner, vicepresidente de Marketing, de Six Flags. El festival se quedará con una temporada fija para atraer más visitantes en el primer semestre del año, sumándose a los ya existentes Festival del Terror, Héroes y Villanos Fest, Christmas in the Park, Fun Nights y Kids Boo Fest.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ