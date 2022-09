Los 3 delineados más terroríficos que puedes llevar en las fiestas de Halloween

La temporada más esperada del año ya está aquí y es que luego de las fiestas patrias, miles de personas comienzan a dejarse llevar por la emoción de Halloween y del Día de Muertos, celebridades que destacan por permitirnos llevar los looks más terroríficos y tradicionales, según sea la ocasión y así como te hemos compartido algunas ideas de disfraces, una imagen nunca está completa sin el maquillaje adecuado.

Sin embargo, sabemos que muchas veces lo que se busca en festividades como estas en las que las fiestas están más que presentes, es lograr que toda la atención se centre en la mirada y para ello no hay mejor alternativa que los delineados con los que no será necesario difuminar a la perfección las sombras, sino simplemente poner a prueba el pulso y la imaginación con delineadores de todo tipo de colores.

Una de las mejores partes de apostar por delineados terroríficos en esta temporada de Halloween es que muchos de los diseños son fáciles de realizar y permiten que el resto del maquillaje sea muy discreto, eso sin mencionar que son el match perfecto para cualquier look, ya sea que se apueste por el disfraz más elaborado, el más sencillo o incluso un outfit casual en el que el make up sea el gran protagonista y aún así lucir espectacular. Y si no sabes por dónde empezar, tal vez estas ideas te salven de un apuro.

¡Saca el lado arácnido!

Si le temes a las arañas tal vez esta idea no es para ti, pero te ayudará a lucir una imagen icónica y sin duda inspirada en la temporada, pues estos artrópodos son uno de los principales símbolos de Halloween y sin duda serán el mejor complemento de un delineado flotante para el que no tendrás que poner demasiado esfuerzo. Para lograr el resultado perfecto incluso puedes recurrir al color negro y agregar un poco de glitter en los lagrimales.

Nuestra recomendación para una idea como esta es trazar el delineado y una vez listo formar una pequeña bola en la unión que será el cuerpo de la araña; juntar un círculo más pequeño y trazar las ocho patas, no importa si hay que extender las líneas hasta las cejas, la idea es fingir que llevas una "amiga" en tus párpados.

Unos labios rojos o negros le darán un toque más espeluznante. (Foto: Pinterest Lookfantastic)

¡Bu!, luce pequeños fantasmas

No hay nada más terrorífico que los fantasmas y es por ello que muchas tendencias de maquillaje los colocan como los preferidos para todo tipo de looks y la mejor parte es que ayudan a resaltar la mirada e incluso pueden combinar con todo tipo de disfraces, aún si la temática poco tiene que ver con estos seres blancos.

Una forma muy sencilla para lucirlos es que acompañen un delineado flotante y no tienes que preocuparte si tu pulso no es el mejor, ya que las formas irregulares te ayudarán a que luzcan más naturales. Eso sí, procura que una parte quede más ancha, ya que serán las cabezas de los fantasmitas y el espacio será necesario para trazar ojos y bocas abiertas.

No olvides agregar glitter. (Foto: Pinterest Fashion Inspiration)

Calabazas terroríficas, ¡y cejas despeinadas!

La última idea no lleva como tal las clásicas líneas que enmarcan los ojos, sino que son las propias figuras las que le dan la forma y esto facilita mucho el delineado, ya que las puedes llevar a las alturas que desees e incluso expandirlas a los pómulos. La mejor parte de este diseño es que es muy fácil de realizar, pues basta con hacer círculos de tamaños medianos en color naranja y una vez que el delineador ha secado, sólo hay que agregar ojos en forma de triángulos, bocas irregulares e incluso pequeños tallos para que se vea más realista.

Algo que debes tomar en cuenta es que para que todo esto luzca perfecto, el truco está en la forma de las cejas, es decir, tendrás que olvidarte de llevarlas perfectas, pues el toque espeluznante lo dará el llevarlas despeinadas o peinadas hacia arriba y fijando cada vello con un poco de gel para que mantengan ese estilo "parado" todo lo que dure tu fiesta de Halloween.

Con una tendencia como esta puedes agregar mucho rubor en los pómulos. (Foto: Pinterest Total Beauty)

SIGUE LEYENDO

De Danna Paola a Kendall Jenner, estos son los mejores disfraces para Halloween de las famosas

Halloween 2022: 5 ideas de disfraces originales en pareja

Chiquis Rivera inaugura la temporada de Halloween con el disfraz que puedes crear con básicos del guardarropa