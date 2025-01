Aislinn Derbez muestra fotografías que revelan que José Eduardo era el consentido y el "niño de mami"

José Eduardo Derbez fue puesto en jaque cuando durante un programa mostraron las fotografías que compartió su hermana mayor Aislinn Derbez con las que evidenció que el actor era el consentido y el “niño de mami”, por lo que no tuvo más opción que confirmarlo.

Recordemos que José Eduardo es el mejor de los Derbez, Aislinn es su hermana mayor, mientras que Vadhir es el de en medio. Todos son hijos del comediante Eugenio Derbez aunque de diferentes madres por lo que cuando eran pequeños no convivieron mucho hasta que fueron adultos, ahora mantienen una relación muy cercana pero como en todas las familias, tal parece que hubo un consentido.

José Eduardo es hijo de Victoria Ruffo, y fue el único en la relación con Eugenio Derbez, la actriz no tuvo más bebés. Por lo que nunca tuvo hermanos y al parecer ese fue el motivo por el cual su madre se dedicó a criarlo como el niño consentido, incluso recordó una anécdota que vivió con ella cuando era pequeño, pues consideró que su mamá era muy barco y en varias ocasiones lo dejaba faltar a la escuela.

Recientemente José Eduardo se estrenó como papá y a través de sus redes sociales comparte la nueva etapa que está viviendo junto a su hija Tessa. Pese a que fue un niño consentido por su madre, el actor también ha contado que fue muy difícil para él vivir con la ausencia de su padre, pues su mamá no le permitía verlo, por lo que ahora quiere estar más cerca de su hija para que no pase lo mismo.

Leyenda

José Eduardo acepta que fue un niño consentido

Fue durante un programa de Univisión donde la actriz Michelle Renault le preguntó al actor si consideraba que era “niño de mamá” a lo que se sonrojó y antes de que contestara le dijo que tenían pruebas. Instantes después mostraron el video en el que Aislinn da a conocer las fotografías en las que aparece muy contenta en una fiesta de José Eduardo, aquella celebración estuvo llena de alegría e inflables o al menos así lo señaló la actriz, mientras que hizo un comparativo con un cumpleaños de ella en el que no hubo nada de diversión.

Por lo que Aislin confrontó a su padre preguntándole por qué había tanta diferencia entre el cumpleaños de uno y de otro, a lo que Eugenio respondió entre risas que porque la madre de José Eduardo tenía dinero y él no. La actriz no pudo evitar la risa pero no dejó de mencionar que era muy evidente quién de sus hermanos había sido el consentido.

“Mi mamá era barco”, dice José Eduardo de Victoria Ruffo

José Eduardo no tuvo más que reconocer que sí había sido muy consentido por parte de su madre, especialmente porque había sido hijo único, pero además reconoció que su mamá “era muy barco” y varias veces le solapó algunos de sus comportamientos como cuando no quería ir a la escuela y le decía “vente, entonces acuéstate conmigo” y juntos seguían durmiendo.

