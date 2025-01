Me parece una solución digna que el Comité de Evaluación haya renunciado: Imer Flores

Imer Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló en entrevista con Javier Solórzano para Heraldo Televisión, sobre la renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, tras señalar que les era imposible culminar la tarea para la que fueron designados.

Al respecto, el investigador consideró que el Comité de Evaluación del Poder Judicial estaba atrapado "entre la espada y la pared", y explicó que "tenían dos sentencias contradictorias que tenían que acatar y la decisión de elegir cuál de las dos acatar era muy difícil".

Y es que una de las sentencias recibidas por el Comité de Evaluación fue la de un juez de amparo que los obligaba a frenar la evaluación de los candidatos, y por otro lado, estaba la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que los obligaba a continuar con sus actividades.

"Creo que a final de cuentas, cuando uno no puede ser parte de la solución, lo mejor es que uno no sea parte del problema, entonces me parece una solución muy digna que ellos acabaran renunciando", apuntó.