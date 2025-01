La canción de Espinoza Paz que habla de cuando la relación no funciona, pero uno de los dos se enamora

Las canciones escritas por Espinoza Paz revelan desde historias felices con finales de amor sacados de un cuento, hasta desgarradoras anécdotas que podrían estar basadas en la vida real y en lo que le sucedió al famoso cantante sinaloense con alguna de sus relaciones amorosas.

Pero existe una canción que es perfecta para dedicar a todas las personas que esperaban una oportunidad en el noviazgo o matrimonio, pero las cosas dejaron de funcionar y terminaron, la triste pieza de Espinoza Paz que revela el amor que se intentó y no pudo ser es una de las favoritas de su público

“Lo intentamos” es una canción de la autoría de Isidro Chávez Espinoza, nombre real de Espinoza Paz, uno de los compositores más importantes del regional mexicano y de otros géneros cómo el pop, es un sencillo lanzado en el año 2009 y forma parte del disco “Yo no canto, pero lo intentamos”, así como se sabe que el tema cuenta el final de un amor que no prosperó.

Espinoza Paz es un famoso compositor mexicano. Foto FB/espinozapaz

¿De qué trata la canción “Lo intentamos de Espinoza Paz?

“Lo intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo si me enamoré”, es la frase con la que empieza y termina el tema “Lo intentamos”, canción de la autoría e interpretación de Espinoza Paz. Es una historia musical que muestra cómo una relación sentimental termina, pero una de las partes no puede soltar, pues aún tiene sentimientos por la otra persona.

La tristeza de la persona que se enamora es tanta, que se cuestiona que es lo que pasará cuando lleguen las ganas o añoranzas por besarla o por estar cerca de ella, así como también recuerda que la otra parte ya no quiere saber nada de la relación y prefiere alejarse de su vida.

Espinoza Paz estuvo en una polémica recientemente. Foto FB/espinozapaz

¿Qué pasó con Espinoza Paz y Carin León?

En los últimos días, los cantantes Espinoza Paz, así como también Carin León estuvieron en medio del escándalo al estar involucradas sentimentalmente pues en redes sociales se viralizó la noticia de que ellos sostenían una relación desde hace tiempo y que era el momento de hacerlo público.

La información de Carin León y Espinoza Paz llamó tanto la atención que los videos en donde aparecían juntos se esparcieron rápidamente por todo Internet. Aunque este rumor terminó cuando los artistas salieron a hablar y mencionar que todo era parte de una mentira que alguien difundió.