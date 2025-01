José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez-Navarro sin temor al cambio en la película "Mesa de Regalos"

Con 15 años en el mundo del entretenimiento, Cassandra Sánchez-Navarro se mueve en la comedia como pez en el agua, sin embargo, es camaleónica y evita repetir personajes tanto emocional, como físicamente, ya que no tiene miedo al cambio y considera que ese el principal reto del actor: “transformarse”.

Sánchez-Navarro protagoniza “Mesa de regalos” junto a José Eduardo Derbez, la cual narra la historia de dos amigos, ‘Antonia’ y ‘Nico’, que tras una boda falsa, se dan cuenta de sus verdaderos sentimientos. Aunque es una comedia romántica, no es la típica historia de amor, ya que el tono permite que la trama se desarrolle mejor.

“Hago mucha comedia, pero siento que nunca me han encasillado, gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar con distintos personajes, por eso sé que este personaje es tan diferente a los demás, porque sé lo que está viviendo y nunca había hecho un papel así, de una mujer tan confundida, pero al mismo tiempo haciendo lo que quiere, con un tono de comedia diferente a mis otros proyectos”, comentó sobre ‘Antonia’.

Quien aseguró que tampoco le teme al cambio físico es José Eduardo, pero siente que los directores no se animan a retarlo en ese sentido:

Donde no se confía Derbez, es en los resultados de la taquilla, ya que si el año pasado demostró su éxito en el género con el filme de “Roomie”, la cual fue la segunda cinta mexicana más vista del 2024, sabe que no se puede confiar.

“Creo que nunca es bueno confiarse, ni sentirse seguro de nada. El año pasado me fue muy bien y la película duró mucho tiempo en cartelera, hasta yo me sorprendí de eso, y tras la premiere de esta nueva historia, varias personas me han dicho que es mucho mejor, y mira que para mí cada proyecto es único, no me confió, sólo sé que este proyecto viene con todo y no le pide nada a nadie”, afirmó.