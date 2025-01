Arrestan a Tom Welling, protagonista de "Smallville", por manejar borracho en California

La vida de las celebridades hollywoodenses suele estar marcada por una combinación de fama deslumbrante, éxitos rotundos y, en ocasiones, controversias que generan mucho impacto en la sociedad. Este es el caso del reconocido actor Tom Welling, quien alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Clark Kent en la serie de televisión "Smallville"; sin embargo, un reciente incidente en California ha puesto su vida personal en el centro de atención, dejando a sus seguidores bastante sorprendidos.

De acuerdo con el portal TMZ, Welling fue arrestado en las primeras horas de la madrugada en un estacionamiento de comida rápida en Yreka, una pequeña ciudad situada en el norte de California. Según los informes iniciales, la detención ocurrió cuando los agentes de la policía local observaron una serie de maniobras erráticas mientras el actor conducía su vehículo.

Ante el comportamiento sospechoso del actor, los oficiales procedieron a detenerlo y realizarle las pruebas toxicológicas correspondientes. Los resultados de los estudios confirmaron que su nivel de alcohol en sangre era superior al límite legal de 0.08 por ciento en California, lo que lo llevó a ser arrestado bajo los cargos de conducción bajo los efectos del alcohol, conocido como DUI (Driving Under the Influence, por sus siglas en inglés).

Tom Welling es detenido por manejar en estado de ebriedad

Hasta el momento, el actor no ha dado ninguna declaración al respecto y debido a que el caso aún se encuentra en desarrollo las autoridades tampoco dieron más detalles sobre cómo procederían en contra de Welling, pues su detención se dio algunas horas después de que Tom usara su cuenta de Instagram para felicitar a su esposa, Jessica Rose Lee con quien lleva casado desde 2019, por su cumpleaños.

El arresto de Tom Welling rápidamente se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, por lo que fans del actor y seguidores de "Smallville" no tardaron en expresar su sorpresa, y muchos de ellos se mostraron decepcionados por el comportamiento de quien, en muchos casos, se había convertido en un modelo a seguir debido a su interpretación de Clark Kent en la serie. No obstante, también hubo quienes defendieron al actor, recordando que todos pueden cometer errores y que los famosos no están exentos de las dificultades cotidianas.

¿Quién es Tom Welling?

Tom Welling es un actor, director y productor estadounidense, conocido principalmente por su papel de Clark Kent en la exitosa serie de televisión "Smallville", que se emitió desde 2001 hasta 2011. En la serie, Welling interpretó al joven Clark Kent, quien más tarde se convertiría en el famoso superhéroe Superman, mientras lucha por equilibrar su vida como adolescente con sus responsabilidades como futuro protector del mundo.

Nacido el 26 de abril de 1977 en Putnam Valley, Nueva York, Welling comenzó su carrera en el modelaje antes de hacer su transición a la actuación. Su interpretación de Clark Kent en "Smallville" le valió una gran base de seguidores y consolidó su lugar como una de las estrellas más reconocidas de la televisión de principios de los 2000. A lo largo de las 10 temporadas de la serie, Welling recibió varios premios y nominaciones por su trabajo en el papel que lo catapultó a la fama.

Este tipo de incidente ha generado una ola de reacciones tanto entre los seguidores de Welling como en el público en general, quienes se han mostrado sorprendidos por la contradicción entre su imagen de "héroe" en pantalla y los eventos ocurridos en la vida real.

Fotografía: Instagram/@tomwelling

Además de su éxito en "Smallville", Tom Welling ha trabajado en otras producciones cinematográficas y televisivas, apareciendo en películas como "Cheaper by the Dozen" (2003) y su secuela, "Cheaper by the Dozen 2" (2005), y "Hellcats" (2010), una serie en la que también participó como productor ejecutivo. Su carrera también ha incluido un papel como director en varios episodios de "Smallville", lo que le permitió expandir su faceta como creador de contenido.

Fuera de su trabajo como actor, Welling mantiene una vida relativamente privada, evitando los escándalos y el excesivo protagonismo mediático, aunque siempre ha sido un rostro conocido para las y los fans del género de superhéroes, especialmente por su relación con el universo de DC Comics.

Sigue leyendo:

Imelda Garza envía mensaje a Maribel Guardia ante pleito legal: “Piense en Julián, qué hubiera querido”

Cynthia Klitbo revela que la expareja de un exnovio le hizo un trabajo de brujería, ¿por eso lo perdió todo?