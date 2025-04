¿Te llamaron del SAT para decirte que estás en una LISTA NEGRA?; autoridades ALERTAN por estafas

Este mes de abril millones de personas deben presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se trata de una obligación fiscal para determinados contribuyentes. No obstante, los criminales se han aprovechado de esta situación para tratar de engañar a los contribuyentes, sembrándoles miedo ante supuestas irregularidades con la autoridades tributaria, las cuales les podrían atraer consecuencias legales.

Decenas de usuarios en redes sociales han compartido que a lo largo del mes han estado recibiendo supuestas llamadas fraudulentas, donde terceras personas fingen ser trabajadores del SAT, con el objetivo de robar información personal de sus víctimas, para posteriormente estafarlas. Tal fue el caso de Fernanda, una joven recién graduada, quien denunció haber recibido una de estas llamadas fraudulentas.

Fernanda, una joven graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló, en entrevista con El Heraldo de México, que ella estuvo a punto de ser víctima de una estafa por teléfono. La joven explicó que fue el pasado lunes 14 de abril cuando recibió una llamada aparentemente del SAT, donde le indicaban que su RFC estaba relacionado con una empresa en lista negra, por lo que los estafadores le solicitaron seguir una serie de pasos.

"Me llamaron por la mañana, antes de las 9:00. Sonaba una grabadora y decía que eran del SAT. En el audio me comentaron que mi RFC estaba relacionado con una empresa que estaba en una supuesta lista negra, que si quería tener ayuda de un asesor tenía que marcar 1 o 9. Me amenazaron diciendo que si no lo hacía mi caso pasaría a otra dependencia y tendría consecuencias legales. Me asusté, pero me dio desconfianza", explicó la joven. "Colgué el teléfono, pero anote el número, era 555634659559", agregó.