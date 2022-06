Glitter, la tendencia perfecta para este verano es la favorita de Danna Paola

Este verano está lleno de tendencias virales y una de las preferidas del momento es el glitter, es decir, brillo que se suele colocar en los ojos y sus alrededores. Por supuesto, las famosas son quienes más la han aprovechado y entre ellas destaca Danna Paola, quien recientemente confesó que es su técnica de maquillaje favorita, pues basta con aplicar un poco de este producto para elevar un look y ser la sensación.

Danna Paola reveló a Vogue qué es lo que lleva en su bolso y además de una cosmetiquera llena de labiales y otros productos de belleza, confesó ser amante del glitter en todas sus formas y es que se ha convertido en su mejor aliado para siempre lucir perfecta. Además, puede ayudar a que en cuestión de segundos la imagen se vea totalmente diferente y de un maquillaje convencional del día, se transforme al ideal para ir a una cena en la noche.

La intérprete de "Mala Fama" confesó siempre llevarlos consigo, ya sea en aquellos productos que vienen en pequeños frascos y que se aplican con una brocha o con los dedos, hasta aquellos que vienen por separado y que se colocan en la piel con ayuda de pegamento para pestañas.

"Siempre traigo glitter, ya sea un tarrito, como de gelecito o estos que me los pego con pegamento de pestañas. Porque si se me ocurre salir a cenar y veo que me falta algo soy fan del glitter. Entonces, siempre tengo que traer esto en mi bolsa", dijo.