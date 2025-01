Maquillista de Carolina Herrera revela los 5 básicos para llevar en tu bolsa y lograr un look completo

Los bolsos pequeños se han convertido un favorito de la moda gracias a sus diseños elegantes que se pueden combinar con cualquier atuendo; sin embargo, no es fácil para todos llevarlos debido a su espacio reducido y para ellos la maquillista Alexa Rodolfo reveló los cinco básicos que no pueden faltar y que ayudarán a economizar en espacio mientras se puede crear un look natural.

Es importante mencionar el estilo de visa saludable como la clave para lograr una apariencia de porcelana en la piel y, de esta manera, que el maquillaje luzca aporte luminosidad y rejuvenezca aún cuando sean pocos los productos que se usen. El protector solar y una rutina de limpieza en el rostro son relevantes en este proceso, en esto último se recomienda consular a expertos para poder colocar productos que vayan con el tipo de piel y no tener el efecto contrario al que se desea.

5 básicos para llevar en tu bolsa y lograr un look completo elegante y natural. Foto: Pixabay

5 básicos para llevar en tu bolsa y lograr un look completo

La experta en belleza Alexa Rodolfo reveló los productos que son indispensables en cada bolso y que ayudarán a crear un look elegante sin necesidad de ocupar tanto espacio. El primero es el polvo compacto, pues brinda un acabado mate a la piel reduciendo el brillo resultado de la actividad diaria.

El rubor, otro favorito de Rodolfo según The Happening, es algo que se ha convertido en uno de los favoritos de la industria ya que brinda una apariencia juvenil y revitaliza. Existen una gran cantidad de tonos que se adaptan tanto a la piel de las personas como al momento en caso de que se trate de una fiesta o un evento de día.

El corrector es sin duda clave en cualquier maquillaje, pues ayuda a disimular las imperfecciones y ojeras si se elige el tono adecuado. Este producto se convertirá en el mejor aliado de quienes buscan tener mayor espacio en su bolsa, igual que el delineador ya que aporta fuerza y elegancia a los atuendos, igual que el labial para el que la experta recomienda un rojo ya que se puede manejar la intensidad logrando diferentes tonos.

El labial rojo es uno de los productos que no pueden faltar en cualquier bolsa. Foto: Pixabay

¿Quién es Alexa Rodolfo?

Originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, Alexa Rodolfo encontró su pasión en la industria del maquillaje desde muy joven y apoyada por sus padres decidió abrir su salón de belleza en su ciudad natal, donde se mantiene en operación aún con la fama que posee en la industria de la moda en Estados Unidos.

Gracias a su talento y el éxito de su negocio, en 2005 se mudó a Nueva York y no pasó mucho tiempo antes de que lograra abrir se paso entre las grandes figuras para trabajar con importantes personalidades como Ivanka Trump, Margherita Missoni, Lauren Santo Domingo, Carolina Herrera y Wendi Murdoch. Tan sólo un año después, Vogue la nombró como una de las maquilladoras más destacadas.

